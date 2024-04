El rapero argentino Wos se une al cartel de la IV edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest

El rapero argentino Valentín Oliva, conocido en el ámbito musical como Wos, se ha unido al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest, con una cita prevista en la Plaza de España de la capital andaluza programada para el próximo 5 de julio. Las entradas para este concierto estarán a la venta a partir de las 12:00 horas de este viernes 5 de abril en www.iconicafest.com.

La organización del festival ha destacado que se trata de "un joven e icónico talento musical" que, en su aún novel trayectoria, "ha dejado una marca indeleble en el mundo de la música urbana". Su ascenso a la fama se gestó a través de su destacada participación en competencias de "freestyle", especialmente en El Quinto Escalón, certamen, celebrado anualmente en el emblemático barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires, que fue el trampolín que le catapultó a Wos hacia la atención nacional.

Su triunfo en la edición de 2016 lo consagró como una fuerza indiscutible en el mundo del rap argentino, ganando así un reconocimiento masivo, subraya el Icónica SantaLucía Sevilla Fest. Tras un año vertiginoso de logros y reconocimientos, el destacado rapero Wos ha consolidado su posición como uno de los artistas más influyentes de la escena musical contemporánea.

Con una trayectoria que ha llevado su arte a través de giras por Argentina, América Latina y España, el joven talento acumula tres nominaciones a los prestigiosos premios Grammy Latinos y un impresionante total de cuatro premios Gardel, incluyendo el codiciado Gardel de Oro, convirtiéndose así en el artista más joven en obtener este galardón en la historia.

Wos se une a un festival que tiene confirmados este años a Carl Cox, Jamie Cullum, Danna Paola, Marc Anthony, Tom Jones, Myke Towers, Boris Brejcha, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, The Cult, Arcade Fire, Michael Bibi, Maluma, Manuel Turizo o Take That, entre otros.