Manuel Turizo, Dana Paola y The Prodigy se suman a Icónica Sevilla Fest

Apenas quedan tres meses para que la cantante Aitana abra la cuarta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Una cita que se caracteriza por el eclecticismo en la selección de sus artistas y por llenar la ciudad de música a lo largo de unas semanas en las que los locales miran con sufrimiento los termómetros y con anhela las imágenes de la playa. Esta mañana se ha cerrado el cartel -aunque posiblemente se anuncien nuevos artistas en las próximas semanas- con las incorporaciones Dana Paola, The Prodigy, Manuel Turizo, The Cult, Gipsy Kings, Boris Brejcha, Wos, Raimundo Amador, Medina Azahara, Kiko Veneno, Taburete o Álvaro de Luna. Una lista que se suma a nombres como Take That, Vetusta Morla, Marc Anthony, David Bisbal, Robe o Tom Jones.

De este modo, la cita musical que se celebrará del 7 de junio al 16 de julio en la Plaza de España ha confirmado un total de 37 conciertos. Los 22 que ya se conocían y 15 nuevos. Todos los estilos musicales - desde el rap al rock pasando por el flamenco- y todas las generaciones están representadas. "Que ya se hayan vendido 80.000 entradas consolida esta locura que empezamos hace cuatros años", ha recalcado el director del festival, Javier Esteban, durante la presentación oficial de la programación, recalcando además que "este año hemos dado un salto y tenemos la mejor programación a nivel nacional". Un cartel que se caracteriza por "dar cabida a grandes artistas andaluces junto a otros internacionales".

La presentación ha contado además con la presencia de la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas; Laia Prunera, directora de Marketing de Santalucía, y artistas de la talla de Siempre Así, Raule, Raimundo Amador, Marta Santos o la banda Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Estos últimos han interpretado el tema La Fuente en acústico, como adelanto de su nuevo disco Bolsa Amarilla y Piedra Potente.

Un tributo a Territorios y el regreso de la Fiesta Bresh

Reguetón, hard rock, música electrónica y rap se funden en las citas internacionales anunciadas, siendo géneros que vendrán hasta Sevilla de la mano de Boris Brejcha, el día 23 de junio; Wos, el viernes 5 de julio; The Prodigy, el martes día 9; The Cult, el jueves día 11; y Manuel Turizo, en la noche del domingo 14 de julio.

A estos nombres se unen también tres noches llenas de música. El 15 de junio, se presentará por primera vez El Rollo de Scalpers by Icónica que será protagonizada por Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna y la Fiesta Bresh.

A esta seguirá la noche del domingo 30 de junio, jornada dedicada a la ciudad de Sevilla, y en la que podrá disfrutarse de las actuaciones de Kiko Veneno y Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Además, Gipsy Kings by André Reyes, Raimundo Amador y Medina Azahara fundirán sus voces en una tarde para el recuerdo, protagonizando la programación prevista para el 6 de julio.

Por otro lado, los organizadores han explicado que el concierto de Vetusta Morla rendirá tributo al festival Territorios que celebró su última edición en 2016. "Se lo propusimos y ellos aceptaron encantados, porque empezaron a venir a Sevilla con ese festival", ha indicado Esteban.

Las entradas para todos los nuevos conciertos hoy anunciados podrán adquirirse a partir de las 12h del próximo jueves 14 de marzo en la web del Festival, iconicafest.com, salvo las del concierto de Wos, que estarán disponibles en próximas fechas.

Icónica pretende superar este año las 105.000 entradas vendidas en 2023, donde obtuvo 43.000 visitas de público no sevillano, siendo 15.000 de estos visitantes personas llegas a Sevilla desde el extranjero.

Listado de conciertos