Atlético de Madrid-Barcelona: semifinal de Copa del Rey

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad ya tienen marco como semifinales de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El emparejamiento vuelve a cruzar al Atlético de Madrid con el Barcelona, vigente campeón y, según el texto original, club más laureado del torneo con 32 victorias.

En el caso del duelo Atlético de Madrid-Barcelona, la eliminatoria reedita la semifinal de la pasada temporada, que se resolvió con el pase del conjunto azulgrana. Entonces, ambos equipos empataron en la ida (4-4) en el Camp Nou y el Barcelona ganó en la vuelta (0-1) en el Metropolitano. Con esos antecedentes, ¿quién logrará esta vez inclinar la balanza hacia la final?

El recorrido hasta semifinales deja también cifras claras. El Atlético de Madrid ha alcanzado esta ronda tras eliminar en anteriores cruces al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5). El Barcelona, por su parte, dejó por el camino a tres rivales de inferior categorías: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).

A partir del tercer escalón, el sorteo abre un segundo foco: el derbi vasco entre Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Es una eliminatoria con precedente directo en la final de la temporada 2019/2020, que se jugó en La Cartuja, sin público por la pandemia, y se saldó con victoria por la mínima de la Real Sociedad.

Para el Athletic Club de Bilbao, la Copa aparece descrita como un bálsamo tras quedar eliminado de la Liga de Campeones y lejos de puestos europeos en la Liga. El equipo bilbaíno ha llegado a semifinales tras eliminar al Ourense, a la Cultural Leonesa y al Valencia.

La Real Sociedad, por su parte, al no jugar la Supercopa de España, ha tenido que disputar dos rondas más que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. En primera ronda se deshizo del Negreira (0-3) y después eliminó al Reus, Eldense, Osasuna y Alavés en cuartos.

Fechas de las semifinales y de la final en La Cartuja

Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero. La vuelta se jugará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. La final, según el texto, queda fijada para el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Claves del calendario que deja el sorteo: