Arranca una nueva etapa en el Coosur Real Betis, capitaneada en los despachos por Berdi Pérez, que se presentó en el Benito Villamarín, junto al presidente de la sección, Fernando Moral, "ilusionado" y con el objetivo de "consolidar el club" dando "pasos adelante".

"Vengo con mucha ilusión por trabajar para un club como el Betis. Una de las motivaciones para fichar fue que es un club serio, que tiene las cosas claras y ganas de crecer poco a poco sin dar más pasos de los debidos. Es un club emergente y joven dentro de la ACB. No es un trabajo fácil el de afianzarse en la Liga Endesa", señaló el directivo, sevillano de nacimiento que habla con Joan Plaza "casi a diario" y tiene claro el perfil de jugadores que busca: "Con hambre". "Joan decidió seguir y eso de alguna manera es motivante", señaló el director deportivo, que irá a por "el mejor jugador que la capacidadd el club permita". "Pero por encima de todo, gente con hambre. Los hay de 18 años o de 39, como Albert Oliver. Gente con hambre, ilusión y comprometida con el proyecto. Los agentes llaman a Betis porque es un club serio y con una trayectoria de responsabilidad", afirmó.

Curiosamente, Berdi Pérez habla del Betis como un "club joven" y que "consolidarse en ACB cuesta mucho", por lo que da mérito a las dos permanencias firmdas tras el ascenso de LEB Oro y destacó el buen trabajo de Juanma Rodríguez. "Hay muchos clubes en España con un pasado en ACB que que no están en ACB. Por nombre no se está arriba", indicó el protagonista, quien cuestionado por sus objetivos afirmó que "a veces dar un paso adelante es consolidar al equipo en la categoría". "La mentalidad y actitud será la de crecer cada año y crecer no es sólo resultados deportivos, sino en estructura de club, patrimonio humano... El Gran Canaria al principio era un equipo ascensor. Tras varios años de consolidación, se mantuvo una perspectiva de futuro en muchos aspectos, económicos, sociales, deportivos.", explicó.

Cuestionado sobre la planificación parece, de salida, que comparte la idea de Joan Plaza, con 10 u 11 jugadores ya que hay que tener en cuenta que el Betis "juega sólo una sola competición y eso te lleva a...". "Creo que todos los jugadores que van a estar aportarán cosas, unos más y otros menos, pero todos con voluntad de aportar al equipo", aseguró.

También se refirió a algunos nombres propios, como el de Mike Torres, con cláusula de salida hasta el 10 de julio, lo que "se está estudiando y valorando, ya que no es cosa del jugador solo, sino también de la estructura del equipo y el mercado". Sobre Pepe Pozas, jugador por el que este periódico apuntó el interés bético, añadió: "Puede ser interesante, sí, pero tenemos la puerta abierta para que llegue lo mejor que se pueda. Hay que elegir el momento y hay muchos jugadores en el mercado ahora con los que iríamos apretados y gente que cree en el proyecto y quiere venir. Habrá equipo y la competición nos pondrá donde nos merezcamos".

Respecto a Borg indicó: "Es un jugador que valoramos muy positivamente y es una opción muy seria. Él está encantado en el club y en Sevilla. Insisto que miramos todo lo que hay para ver qué es lo que mejor se adapta".