El Betis regresa a la senda perdedora (82-72)

El cambio de actitud exhibido en la Fonteta fue flor de un día. En Zaragoza no hubo rastro de aquel Coosur Betis duro en defensa y efectivo en ataque y perdió por 82-72 con claridad y sin poner demasiada oposición. Con los problemas de todo el curso para atacar en estático, sin acierto exterior y con Joan Plaza castigando la indolencia de Marko Todorovic con el banquillo y buscando soluciones de urgencia en lo que llega Pasecniks –no es el único fichaje que hace falta a este equipo para despertar–, al conjunto verdiblanco se le fue la oportunidad de dar un paso adelante en la Liga Endesa, de mostrar su deseo de salir del pozo cazando a un rival, para retomar su senda perdedora en un mal encuentro en el que mostró todas sus carencias desde el primer cuarto.

El 4-5 que puso Bertans en el marcador fue la última vez que el equipo hispalense mandó en el luminoso. El letón se vino arriba y no hizo más que lanzar y lanzar en el primer cuarto para liderar con un 1/5 el 2/8 heliopolitano desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Una declaración de intenciones de los de Plaza, que no entendieron que había que aprovechar más a Marko Todorovic en ataque, pese a las pérdidas del montenegrino, que en un conjunto perdedor pierde demasiado tiempo y concentración en protestar a los colegiados en vez de jugar al baloncesto.

El problema es que sin el balcánico en pista la opción es Agbelese o una solución de emergencia como Burjanadze, porque Spires tampoco cuenta, y así se pierde una opción en ataque. Pese a ello, esta vez Vitto Brown, al que Plaza reclamaba más tiros, sostuvo al Betis con sus puntos, pero Sipahi sacó lo mejor de su baloncesto para darle una marcha más a los suyos y aprovechando unos pasos de Agbelese, bajo el aro, sí, paso bajo al aro nada más recibir, y cerrar el primer cuarto 24-17 con Hlinason campando a sus anchas en la pintura sin oposición alguna.

Con Sipahi anotando con facilidad cerca del aro aprovechando su físico y la endeblez de la defensa sevillana y un Carrington al que Plaza sigue esperando pero no parece que vaya a venir, el acierto desde el triple permitió a los de Jaume Ponsarnau abrir brecha (40-27) mientras Plaza se desgañitaba en la banda sin entender cómo ninguno de sus jugadores era incapaz de frenar al rival, su ritmo y sus canastas, con faltas. No hizo ninguna personal el Betis en todo el segundo cuarto. Ni sangre ni orgullo demostraron los jugadores para dar un mal palo para evitar algún tiro cómodo de Radoncic u Okoye. Sin faltas y con Pablo Almazán contestando el triple de Okoye se cerró el primer tiempo con 45-36. Había opciones todavía, pero era necesario cambiar el chip y no fiarlo todo al ineficaz tiro exterior (5/17) y buscar más opciones cercanas (9/15 en tiros de dos puntos).

La segunda parte comenzó con una declaración de intenciones. Bandeja fácil fallada por Evans mientras en el otro lado San Miguel se metía entre varios rivales para anotar bajo el aro. Con el Betis anotando sólo desde el tiro libre (51-39), un triple de Evans inició un parcial de 2-10 que le metió el miedo en el cuerpo al Zaragoza (53-49) con otro acierto de Bertans desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Pero un pase genial de Radoncic a Waczynski acabó con el triple del polaco, ese objeto de deseo de Plaza en verano, que fue el comienzo de un 13-0 de parcial que acabó con el partido.

Porque las intentonas del Betis por acercarse en el marcador en el último cuarto fueron de mentira. Al menos Pozas demostró orgullo y tras una pérdida corrió tras Sipahi para taponarlo cuando el turco iba a colocar el 70-51 y asistir después a Bleijenbergh para que acertara en el triple. Bertans enchufó otro y Burjandze se conectó para poner el 69-61 con un 1-10 de parcial. Pero sin un base que dirija y un pívot que ejecute (1.46 minutos jugó Todorovic en el último cuarto), el equipo de Plaza es incapaz de mantener su nivel y acabó hundiéndose en Zaragoza, donde retomó la senda perdedora.