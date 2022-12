El Betis Baloncesto rescinde el contrato de Kurucs

El Betis Baloncesto ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del letón Rodions Kurucs que unía a ambas partes hasta el final de la temporada. El ala-pívot ha sido una de las principales decepciones de la plantilla conformada el pasado verano y se marcha después de 11 partidos en los que ha demostrado que no ha sido capaz de dar el salto en lo que apuntaba durante su formación, cuando se fue muy jovencito para jugar en la NBA tras salir de la cantera del Barcelona.

Los números de Kurucs, que era una de las principales bazas de la plantilla conformada por Berdi Pérez, director deportivo, y Luis Casimiro, el entrenador del Betis Baloncesto, no han podido ser más decepcionantes. 11 partidos jugados con un promedio de 15:47 minutos por encuentro y sólo 4,8 puntos de aportación, además de 3,3 rebotes.

Sus porcentajes no han sido nada mejores, con 51,7% en los tiros de dos, 35,3 en los triples hasta un 55,6 en los tiros libres, lo que supone prácticamente la mitad de fallos en esa faceta. Esas cifras explican claramente que el rendimiento de Kurucs no ha podido ser más deficiente durante su periplo en el Betis Baloncesto, pero incluso en los aspectos que no se reflejan en las estadísticas también ha sido un espanto en todo momento.

El ejemplo más claro fue en el partido de Murcia, hace dos jornadas, cuando un balón que se quedó colgado del aro con el letón como el mejor situado para capturarlo cayó definitivamente y él se desentendió totalmente de la acción y facilitó que fuera capturado por un rival para anotar con facilidad. También en el último del partido del pasado sábado contra el Río Breogán se le va la cabeza en una acción concreta en la que le da un mamporro a Nakic, que fue sancionado como falta antideportiva.

La definitiva salida de Kurucs, que ya había sido advertido por su bajo rendimiento en más de una ocasión, debe suponer una remodelación definitiva de la plantilla en busca de crecer algo por dentro. El problema radica en su condición de cupo, pero esa situación deberá ser resuelta con la presencia de un jugador canterano para poder contratar a un interior con más poderío para que ayude a Evans a la hora de tener una referencia dentro.

Además, la lesión de Eulis Báez obliga a tomar esas determinaciones en busca de algo de fuerza por dentro, entre otras cosas porque Kurucs no aportaba ni como cuatro ni tampoco como tres, ya que apenas utilizaba su supuesto buen tiro desde el triple.