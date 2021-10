Joan Plaza: "Nuestros jugadores están enrabietados"

El entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, ha analizado la situación de sus jugadores de cara al partido del próximo domingo (12:30) ante el Breogán.

Estado anímico del plantel tras la última dura derrota

"He notado a los jugadores enrabietados porque a nadie le gusta perder dos partidos así. Los he notado con tensión, conscientes de lo que no hicimos. Lo hemos repasado y nos hemos conjurado para que no nos pase el resto de la liga por todo: por nosotros, nuestras familias, los aficionados, el club... Por muchas razones por las que tiene que haber ese compromiso".

Mentalización y autocrítica

"Les recordamos que ellos tienen un historial, una reputación, que no están en un lugar donde hay impagos, problemas de club o mala relación entre los propios jugadores, sino todo lo contrario. No hay nada de eso. La relación entre ellos es excelente. Había momentos, viendo el vídeo, en que ellos se sentían incómodos rebobinando jugada a jugada de lo sucedido el domingo pasado".

El Breogán

"Tienen jugadores con mucho talento y los han puesto allí para que exploten. Mahalbasic es un base jugando de pívot, con capacidad para pasar y rebotear muy bien; tienen a Lakovic, un excelente tirador; Musa, que es un prospecto de la NBA que tendría muchas opciones de estar jugando en la Euroliga o la misma NBA; los dos bases son muy expertos y completos... Tienen un 40 por ciento de media en el tiro exterior y un 56 en el de dos. Están siendo muy buenos ofensivamente y se pueden permitir las licencias de competir contra grandes equipos como el Iberostar Tenerife, el San Pablo Burgos y el Barcelona".

El buen momento del Breogán

"Son un equipo muy vertical que, por la manera en que están jugando, deberían estar compitiendo por estar en el play off. Jugando en casa son muy poderosos, han competido en los tres partidos y están en un momento de forma muy bueno. Es un equipo completo, con un entrenador con mucha experiencia y una afición que todos conocemos. Tendremos que jugar al cien por cien si queremos tener opciones hasta el final".