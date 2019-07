Casimiro: "La ilusión de Oliver por el juego lo hace mejor”

Hay que tener mucha calidad para mantenerse en la élite durante años. Y da igual si es con 25, 30 ó 40 años. O 41, como es el caso del segundo fichaje bético, Albert Oliver, que vestirá de verdiblanco en su vigésima temporada en la ACB, competición en la que lleva jugando de manera ininterrumpida las últimas 17 campañas. En el deporte de alta competición muchas cosas han cambiado. La alimentación, la fisioterapia, los tratamientos de recuperación, el control... La profesionalización de los clubes en otros aspectos ha ayudado a los jugadores a alargar sus carreras, más aún cuando el deportista "sabe cuidarse y mantiene intacta toda la ilusión" como es el caso del nuevo base bético.

Y quien dice esto no es un cualquiera. Habla del veterano base Luis Casimiro, ex entrenador cajista que tuvo a sus órdenes a Oliver durante cuatro ejercicios en dos etapas distintas, primero en el Estudiantes (2009-10 y 2010-11) y después en el Gran Canaria (2016-17 y 2017-18). "Es muy bueno. Conoce el juego a la perfección y tácticamente controla los partidos. Es un jugador muy de entrenador", afirma el manchego. En su primer año juntos llevaron al cuadro colegial a disputar la Copa del Rey obteniendo también el billete para jugar al año siguiente la Eurocup, aquella campaña mágica en la que el entonces Cajasol se quedó a las puertas de la gloria con el subcampeonato de la competición continental.

Luis Casimiro: "Oliver conoce la ACB a la perfección; para un equipo que jugará una competición va sobrado"

Casimiro, además, da otras de las claves de la trascendencia que puede tener un jugador como el de Terrasa en el conjunto sevillano. "Conoce la ACB perfectamente y tiene sitio en la liga. Para un equipo que jugará sólo una competición va sobrado", señala el actual técnico del Unicaja sobre Oliver, que ya contó con él en el cuadro canario en la 17-18, ejercicio que arrancó ya con 39 años y no tuvo dudas de su continuidad. Esa campaña el base disputó 36 encuentros entre liga y los play off, promediando ocho puntos, dos rebotes y tres asistencias en 19 minutos de media (números que no están muy lejos de los de la pasada campaña), además de 18 de Eurocup, dos de Copa del Rey y otros dos de la Supercopa: 58 partidos, con los interminables viajes desde la isla.

La pasada campaña, con 40 años, la cosa fue a más. No falló en ninguna jornada de la ACB (34) y apenas se perdió dos de los 30 encuentros de una competición durísima como la Euroliga, sumando 62 partidos. Ahora sólo tendrá por delante los 34 de la Liga Endesa.

"Una de las mejores cosas que tiene es su ilusión por el juego, que lo hace mejor y lo demuestra en el día a día entrenándose con las ganas de un juvenil y eso lo transmite al grupo", señaló Casimiro, seguro de que sumará en el Betis