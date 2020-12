Plaza: "Los refuerzos los quería antes de llegar yo y si no van a llegar, me gustaría saberlo"

El entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, ha ofrecido una interesantísima rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Baskonia en San Pablo, siendo claro a la hora de hablar de la necesidad de la llega de refuerzos.

Urgencia de los fichajes

"Dije de una forma muy seria, aunque sé que esto no es como ir a la plaza a comprar melones, que los refuerzos los quería antes de llegar yo. Con eso lo digo todo. Que es importante que estuvieran, que estén o que lleguen algún día, si es que llegan. Si no van a llegar, también me gustaría saberlo".

Insistencia en las incorporaciones

"Bueno, hay muchas informaciones que se trasladan, pero podremos hablar de jugadores cuando estén aquí. Mientras, lo que hay son especulaciones, rumores, sensaciones... Creo que es una cuestión que debe resolver el club y lo único que pido es que se me informe si van a llegar o no. Para mí es capital saber si sigo esperando a alguien o he de centrarme en lo que tengo. Es muy importante porque Zaragoza, Fuenlabrada y Gran Canaria ya lo han hecho y nos están sacando esa ventaja. No es una queja. Con los séniors y el júnior nos batiremos el cobre para ganar el partido de mañana ante Baskonia".

El Baskonia

"Es difícil sorprender al Baskonia, pero en cualquier caso, hemos de centrarnos en nuestros puntos fuertes, ser capaces ante todo de igualar sus niveles de esfuerzo, estar mentalmente preparados para no recibir parciales que nos puedan dañar y hacer un mixto entre un buen ataque, evitando que ellos puedan correr, y una defensa que les obligue a jugar más largo de lo habitual. Es un equipo preparado para jugar dos veces por semana. Tiene un banquillo profundo, hay jugadores que no juegan en Europa para centrarse en la Liga y no les afecta para nada".

Dusko Ivanovic

"El Baskonia es un muy buen equipo que, aunque haya perdido algunas piezas, sigue teniendo una columna vertebral muy definida, con un entrenador de alta exigencia, mayor físico que el nuestro... No creo que un ritmo bajo nos vaya a beneficiar, pero sí cometer los menos errores posibles, evitar canastas gratis y conceder triples fáciles".

Necesidad de mejorar

"El equipo necesita un poco de todo. Conceder al Andorra 72 puntos no es un mal número en defensa, pero aun así hubo puntos fáciles que debemos evitar si queremos competir contra equipos de nuestra liga".

Feldeine

"El equipo ha de estar preparado para compensar su no participación ofensiva teniendo en cuenta que también puede ayudar de muchas maneras porque el escolta dominicano tiene capacidad para ser un buen pasador y tener una buena lectura del juego. No estamos acostumbrados porque ha sido el jugador que más ha anotado, pero siempre digo que es mucho más fácil de parar a un equipo que depende de un solo jugador".

Tendencia de Ndoye a las faltas

"Todos queremos acercarnos a la perfección, pero si demandamos mayor agresividad defensiva al equipo es difícil que exista esa defensa sin faltas. Lo importante es encontrar el equilibrio y no hacerlas fuera del contexto apropiado o necesario".

Rol de T. J. Campbell

"Está en buena línea. Creo que está cómodo con el tipo de baloncesto que vamos a hacer, pero evidentemente le han cambiado el ajedrez y esto requiere un tiempo. Es un jugador muy trabajador y puede aportarnos algo más en ataque, pero si me da seis puntos y diez asistencias o seis puntos siendo capaz de hacer que el base rival haga malos números, también me vale aunque esto último no aparezca en la estadística".

Rivales directos por la permanencia

"Mentiría si dijera que no estamos pendientes, pero lo que nos interesa es imponer nuestro juego con las armas que tenemos. Lo que hagan los rivales nos ha de importar en tanto en cuanto nos va a afectar a final de temporada. Ahora son rivales que han hecho esos refuerzos y pueden dar un salto de calidad más rápido que nosotros. Tenemos que centrarnos estrictamente en sacar el partido con lo que tenemos. Lo que haya colateralmente alrededor del equipo va a afectar, pero eso no depende de mí. Lo que depende de mí es sacar partido de los diez jugadores que ahora mismo tengo. Lo demás no está a mi alcance".