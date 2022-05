Una salvación de fantasía para el Coosur Betis (93-86)

Maravillosa salvación para el Coosur Real Betis Balompié. El cuadro verdiblanco jugará una temporada más en la Liga Endesa por méritos propios, sin tener que servirse de los resultados de los demás para lograrlo, y de la mano de un Shannon Evans que se ha convertido en la gran estrella del baloncesto nacional. ¡28 puntos y 17 asistencias!, nada más y nada menos que eso aportó el jugador franquicia de este señor equipo para acabar desquiciando a un Gran Canaria que peleó hasta el final para tratar de meterse en los play off, lo que son palabras muy mayores.

Pero daba igual, bajo la sabia mano de Luis Casimiro, el Coosur Betis confiaba absolutamente en sus posibilidades, ni siquiera se alteró cuando Gran Canaria protagonizó una verdadera exhibición en el primer cuarto. Los verdiblancos sabían que su momento iba a llegar durante el juego, cuestión que llegó a convertirse en inquietante por esas noches de fiesta que siguieron al anterior triunfo, igual de grande que éste, en la pista de ese Fuenlabrada que hacía el ridículo después pidiendo la repetición del choque.

Los isleños no pararon de clavar triples en el arranque. Era uno detrás de otro y daba igual que lanzara Shurna, Slaughter o Ennis, todos los metían, incluso Chery, con pasado verdiblanco también. Hasta Albicy, que tuvo errores groseros, fue capaz de colar otros dos cuando ya estaba reaccionando el equipo local para tratar de aparecer por el Palacio de los Deportes de San Pablo. El resultado de 18-28 no daba pie a muchas esperanzas mientras todos los buenos aficionados no cesaban de refrescar mirar el móvil para ver cuál era el resultado del Zaragoza-Andorra, donde una derrota de los visitantes también garantizaba la salvación.

Inquietud El primer cuarto, con Gran Canaria metiendo todos los triples que lanzaba, hizo que todo pareciera muy complicado

Allí no había muy buenas noticias, pero el Coosur Betis sí fue capaz de enchufarse en el segundo cuarto. Con toda tranquilidad, sin darle importancia a ese inicio en el que se puso 13 puntos abajo (13-26). Ora un mate de Wiley para comenzar ese segundo periodo, ora una canasta fácil de BJ Johnson, ora los triples de Bertans, ora otro lanzamiento dentro de tres de Báez… Y quienes leen estas líneas, buenos aficionados por supuesto, se preguntarán qué estaba haciendo Evans mientras tanto. Muy sencillo, repartir asistencias por todos lados, también para Pasecniks, como en ese tirito a una mano (34-32).

Gran Canaria, sin embargo, seguía a lo suyo y no quería permitir que se le escapase un triunfo tan necesario para acabar entre los ocho primeros. Así, al descanso se iban con una ventaja que no dejaba de inquietar a Casimiro y a todos los amantes al baloncesto en Sevilla. Pero lo que no esperaban los insulares era el terremoto que les iba a llegar después del tiempo de asueto.

Fue todo lo contrario a lo que es habitual en el Coosur Betis, un conjunto al que se le han dado particularmente mal los terceros cuartos. Esta vez no fue así. Canasta de Evans para arrancar, asistencia de Evans a Pasecniks, otra de Evans, tiempo muerto de Porfi Fisac, dos triples seguidos de Bertans, que caminaba entonces con 5/6 desde la línea de tres puntos. El parcial se completaba con un 12-0 y seguía incrementándose con posterioridad pese a las canastas que ya comenzaban a producir los visitantes.

Seguridad La confianza de los hombres de Casimiro es tal que les dio igual, no se descompusieron y siguieron haciendo un buen baloncesto

Ya jamás estaría por debajo en el marcador el cuadro de Casimiro, que fue administrando muy bien las piezas. Que está lesionado Cvetkovic, pues no pasa nada, pensaría el veterano entrenador, ahí están Pozas y Mike Torres para echar una mano en una cita tan definitiva. Incluso el hispano-dominicano también tendría su cuota de protagonismo en el epílogo con un espectacular triple que era el primero suyo de la temporada (92-84).

Pero aún restaba mucho por remar hasta llegar a ese lanzamiento del base repescado a mitad de temporada. El Gran Canaria se arremangó y apretó de lo lindo a pesar de que el Coosur Betis había llegado a tener también ventaja de 14 puntos (73-59). Los canarios pelearon a tope y fueron capaces de colocarlo todo en un margen de tres en los instantes final.

Remontada Fue justo al revés de lo habitual, el tercer cuarto esta vez sirvió para un 12-0 de salida y para que ya todo fuera favorable a los verdiblancos

Sin embargo, en esa fase ya se estaba asistiendo al show de Shannon Evans, un espectáculo que nada tiene que envidiarles a los mejores conciertos o a cualquiera de las funciones del Cirque du Soleil. El base hacía una maravilla detrás de otra para desesperación de ese Gran Canaria confeccionado con muchos euros. Penetraba con canastas, sacaba faltas, daba asistencia, absolutamente de todo para llegar a producir un mínimo de 62 puntos para los suyos en el supuesto de que las 17 asistencias hubieran acabado en canastas de tres puntos y no de triples, como los de Bertans por ejemplo.

El resultado final fue un triunfo glorioso, otro más, para que los aficionados que llegaron San Pablo gozaran como este equipo ha sabido hacerlo en una recta final de gran baloncesto. El Coosur Betis volverá a jugar en la Liga Endesa un año más y los buenos aficionados al baloncesto en Sevilla, que los hay, vaya que sí, lo agradecemos tanto a Casimiro, a Berdi Pérez, a Evans, a Pasecniks, a Báez, a Wiley, a Bertans y así a todos los integrantes de la actual plantilla. Y también al Real Betis Balompié por su apuesta por el deporte de la canasta, claro que sí.