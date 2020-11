Después de la derrota sin paliativos en el Palau Blaugrana, Curro Segura destacó que esu equipo no supo igualar la intensidad del rival que estaba enfrente. "No fuimos capaces de mostrar el nivel de exigencia que requería el partido para poder competirlo. El nivel físico del Barça nos sacó del campo en el primer tiempo de manera progresiva. No hubo un factor determinante grande, sino que nuestro mal porcentaje de tiros de dos puntos es responsabilidad de su defensa y eso marcó el encuentro", resumió el técnico granadino.

"Cuando la diferencia en el marcador ya era grande, tratamos de sacar carácter y orgullo. Me quedo con eso, con el deseo, que no la ejecución, del quipo de querer ganar el tercer cuarto e ir pensando en hacer bien las cosas sin mirar al marcador", destacó el preparador verdivlanco, que hizo incidencia en esa idea: "Me quedo con el espíritu de lucha. Esto nos debe enseñar mucho para el futuro".

Para Segura, su equipo debía "al menos igualar su nivel físico, pero no hubo opciones". "Sin anotar, además, es complicado ganar a un equipo de este nivel, algo que no está al alcance de muchos equipos". "Como ha salido el Barcelona al partido debemos salir ante el Bilbao", aseguró.