Después de la negativa de Nacho Martín a abandonar el proyecto pucelano el Coosur Betis, a la búsqueda de un cupo alapívot que fuese cupo de formación, activó el plan B. Un plan con nombres y apellidos: Daniel Clark, que abandonará el Real Canoe de LEB Oro para firmar un contrato temporal con el conjunto verdiblanco.

El miércoles este periódico informó que el club había dirigido sus miradas a la segunda categoría del baloncesto nacional para completar su plantilla, que cojeaba en la posición de cuatro tras la salida de Obi y necesitaba un cupo de formación para poder conformar convocatorias de 12 jugadores sin tirar de júniors. Ya entonces se apuntaban diversos nombres como opciones del cuadro bético, cuya economía no le permite aspirar a otros objetivos. Entre ellos estaban el de Nacho Martín, primera opción de la entidad hispalense, pero el vallisoletano, que ya visitió de verdiblanco el pasado curso, dijo no. Y el turno corrió al siguiente de la lista, cuyo nombre también se apuntaba entonces, otro veterano con experiencia en la ACB como Daniel Clark, el elegido según apuntó el periodista Chema de Lucas y confirmó este diario, con más de 275 encuentros en la Liga Endesa entre Estudiantes, Andorra, Gipuzkoa, UCAM Murcia y Fuenlabrada (y un partido con el Baskonia).

Se da la circunstancia de que el jugador, nacido en Greenwich y de 31 años, jugó este pasado viernes con el Real Canoe, en la derrota de su equipo por 79-87 frente al Almansa en la prórroga, participando durante 38 minutos en los que aportó apenas siete puntos (0/2 en tiros de dos puntos, 1/7 entriples y 4/5 en tiros libres) y ocho rebotes. En la temporada promedia en 10 encuentros una media de 30.37 minutos, 13,4 puntos y cinco rebotes.

Clark, que estará el lunes en Sevilla, llega para cubrir la baja de Spires, lesionado ante el Unicaja el pasado 29 de diciembre. En principio elsueco tenía para dos meses, por lo que estaría listo para finales de febrero, de manera que Clarg podría actuar en los partidos ante el Unicaja del proóximo fin de semana, en la Fonteta y contra el Zaragoza, después del parón por la Copa y las ventanas FIBA, a finales de febrero, de