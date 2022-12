Evans, que el MVP no se canse de perder con el Betis

Hay una pregunta recurrente en el baloncesto ACB ¿Qué hace Shannon Evans en el Betis Baloncesto? El seguidor verdiblanco reza para que su estrella no se canse de perder y no venga un equipo de Euroliga con dinero para pagar su cláusula y llevárselo. El aficionado al básket no entiende qué hace un jugador como él de nuevo en un equipo que pelea por no bajar. ¿Y qué se piensa en el club? El desembolso en verano para retener al norteamericano fue grande y limitó la inversión en un puesto clave como el de pívot. Ahora, con la necesidad de darle una vuelta de turca, otra más en invierno, como siempre, al plantel hay quien no vería con malos ojos la salida de su estrella para recomponer el desaguisado de plantilla con el dinero del traspaso y lo que liberaría, pero decir adiós al mejor jugador que en años ha pasado por Sevilla sólo sería buen negocio si se acierta en los recambios. ¿De verdad se acertaría?

Es por eso que la clave en este Betis Baloncesto, que curiosamente salió de los puestos de descenso pese a perder por el tema de los averages generales, pasa porque Evans no se aburra de perder y siga tirando del carro a la espera de que en algunos partidos, más que menos, sus compañeros lo acompañen en la pista. No ocurrió en Murcia, donde Shannon Evans consiguió la séptima nominación de su carrera en ACB como Jugador de la Jornada, al ser el más valorado en la Jornada 11 con 36 créditos, pese a la derrota frente al UCAM (76-72).

Con él en pista el equipo sevillano firmó un +/- positivo (+3) en sus 35.01 minutos en pista. Sin él, un -7 para los suyos en menos de 5 minutos. El bético firmó un 6/8 en tiros libres, 6/10 en tiros de dos y 3/8 en triples para llegar a los 27 puntos, aderezados con 10 asistencias, tres rebotes, tres recuperaciones y 9 faltas recibidas, con 36 créditos de valoración. Es el sexto 20-10 (20 puntos o más y al menos 10 asistencias) para el director de juego verdiblanco. Antes de él, en toda la historia de un equipo sevillano, con cualquiera de sus denominaciones, en la élite solo se había logrado en una ocasión.

El estadounidense, nacido en Virginia, ya logró esta nominación cinco veces la pasada temporada (jornadas 18, 21, 27, 33 y 34), acumulando dos en esta 2022-23, tras conseguirlo en la tercera jornada frente al Manresa, en aquella ocasión con el premio gordo del triunfo por 87-83. Entonces hizo 27 puntos, con un 53% (9/17) en tiros de campo, merced a un 7/11 en tiros de dos y a un 2/6 en triples. Además repartió nueve asistencias, acertó sus siete tiros libres intentados, tras forzar ocho faltas personales, dos recuperaciones y un +8 durante sus 36.23 minutos en pista.

El Betis es antepenúltimo en la clasificación con dos triunfos y nueve derrotas, como el Girona y el colista Manresa. Con una victoria más andan en Fuenlabrada y el Básket Zaragoza. Los candidatos a pelear por no descender están ya señalados y todos se han movido de alguna manera en el mercado a excepción del Betis, que sigue a la espera, no se sabe bien de qué, para reforzar sus posiciones interiores, en las que falta un pívot y un ala-pívot antes las lesiones y la nula aportación de Kurucs.

El conjunto maño, por ejemplo, acaba de fichar al base internacional serbio Stefan Jovic, de 32 años y mide 1,98 metros de altura procedente del Panathinaikos griego, equipo en el que jugó la anterior campaña. El Manresa también ha agitado el vestuario y ya ha incorporado al base Ferrari, a un anotador experimentado en la ACB como Waczynski y al pívot Mathias Tass. El Básquet Girona incorporó a Pierre Oriola y Fuenlabrada fichó a Marc García.

El Betis espera de momento tras no encontrar nada en el mercado que se ajuste a sus parámetros especialmente económicos, aspecto clave por encima de lo deportivo mientras se camina por la ACB con Gerun como único interior, Sylla echando una mano y Tsalmpouris y Nzosa lesionados, además de con Kurucs como ala-pívot titular, que en los últimos seis encuentros no ha llegado ni a 5 de valoración. Con este panorama mientras Evans no se canse de perder, todavía hay opciones de soñar.