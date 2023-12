Fuenlabrada - Betis Baloncesto: Incapaz de levantar la cabeza (81-71)

Si el partido en Cáceres fue una pesadilla antes de Navidad regalada por el Betis Baloncesto a sus aficionados, en Fuenlabrada el equipo de Bruno Savignani perpetró otro encuentro para el olvido, para la vergüenza de los seguidores que todavía creen en este proyecto, y sufrió su undécima derrota (81-71) de la temporada ofreciendo otra imagen para olvidar. El técnico no da para más. Ya ha tenido oportunidades de sobra para demostrar algo de mejoría y el equipo sigue lejos de ser eso, un equipo, incapaz de defender con la mínima actitud que se le puede exigir a un grupo profesional y con ataques que dependen de las individualidades de sus mejores jugadoras para mantenerse a flote. A poco que desaparecen el golpe a la línea de flotación del rival llega siempre.

En el Fernando Martín el Betis, el de los fichajes a través de análisis estadísticos que se mandan por WhatsApp y el puente aéreo con el Liberadores de Querétaro, demostró que necesita todavía más cambios. Con cabeza a ser posible. Y es que los que saben de esto dicen que se juega como se entrena y el conjunto verdiblanco debe trabajar poco entre semana para plantarse en la pista de un rival que había perdido cinco de sus seis encuentros en casa y ser una comparsa hasta que Frazier, lo mejor de los béticos, salió al rescate desde el triple. De un -14 (57-43) se pasó a un +2 (63-65) a 4.30 minutos del final, pero cuando más mano de entrenador se necesita en esos momentos claves menos se nota esa ayuda extra y con muy poco, con Aranitovic penetrando y McGrew haciendo daño por dentro el cuadro sevillano volvió a derrumbarse, incapaz de entender que es difícil parar a cualquier rival defendiendo con la mirada.

Cuando Savignani fue presentado a principios de noviembre Armando Guerrero, director deportivo en el organigrama hispalense aunque las órdenes para fichar han llegado desde México y por interminables mensajes de WhatsApp, explicó los motivos, los que esgrimió el club, de la temprana destitución de un Javi Carrasco que había perdido tirando de canteranos, sin fichajes y con lesionados, entre otros, con Leyma Coruña, Estudianes, Gipuzkoa y Valladolid, equipos que están entre los seis primeros. "Hemos analizado todos los partidos, y aunque las sensaciones de que hemos competido en todos pueden ser reales, también hemos tenido problemas que no hemos podido solucionar y ha llegado un momento en el que no veíamos que pudiera sacar la situación adelante", dijo convencido. Si de verdad esa era la explicación Savignani, que sólo le ha ganado a Menorca (en zona de descenso), Cantabria y TAU Castelló, que luchan por la permanencia, debería hacer las maletas también.

Y es que pese a la voluntad que muestra la propiedad del club las malas decisiones y apuestas, como no darle herramientas a Carrasco, firmar por un año y medio a un entrenador sin experiencia en España o fichar a jugadores que vienen de México como si esa liga pudiera compararse con la LEB Oro, marcan el devenir de un Betis Baloncesto que va a acabar el año no sólo a un mundo del objetivo del ascenso, sino también muy alejado del play off.

Dijo Savignani que su juego no se basaba en tirar triples pero con un 3/8 en el primer tiempo no ofreció alternativa alguna al juego ante un Fuenlabrada que sólo con un poco más de deseo y arbitraje caserillo mandó casi siempre. Tras un primer cuarto más o menos igualado con Polanco tratando de recuperar el protagonismo perdido y Joaquín Rodríguez jugando con ritmo, en el segundo acto el Fuenlabrada abrió brecha aprovechando la feble defensa visitante. Con 37-24 Savignani paró el encuentro y cuatro puntos seguidos de los béticos hizo que Toni Ten llamase enseguida a capítulo a los suyos para que el rival no se viniese arriba, pese a la cómoda ventaja. Al descanso, con el enésimo ataque mal dirigido por Faggiano, Pablo Almazán lanzó un melón sobre la bocina para irse a los vestuarios con un 44-32 en contra.

En la reanudación nada cambió y Edu Durán, a golpe de triple, puso una máxima renta de 15 punto (55-40), pero Frazier entró en éxtasis y con 11 puntos suyos el Betis pasó del 57-43 al 58-54. Como en la jornada pasada en Cáceres, sólo los errores del rival permitían que los de Savignani no tirasen antes de tiempo el partido y llegasen al final con opciones pese al mal choque que venían firmando.

Incluso Wembi puso por delante en el marcador al cuadro sevillano con 61-63 y Kuksiks después dio continuidad a la remontada, pero después de hacer lo más complicado otra vez el Betis trató de inventar el baloncesto. Mandar balones a Wembi en el bloqueo y continuación pudo sorprender una vez, pero el Fuenlabrada vio pronto la jugada y el interior acabó eliminado regalando faltas absurdas. Antes Barnes se había quitado del cartel por el mismo motivo cuando todavía no había acabado el tercer cuarto. Un base. Extraño.

Aranitovic se echó a su equipo a la espalda con cinco puntos seguidos y en el intercambio de golpes el conjunto verdiblanco salió, cómo no, perdedor, porque ni impone una dureza defensiva que impida a los contrarios lanzar con comodidad ni es una máquina degenerar puntos. Todo lo contrario. McGrew, en el bando local, no tuvo problemas para sumar cuatro puntos seguidos lanzando desde cerca de la canasta sin oposición y Faggiano, el fichaje que mandó a Burgos a Pacheco, decidió entrar a canasta por su cuenta, sin rebote alguno, y lanzar una bombita que apenas rozó el aro con 74-70. Gran apuesta la del director de juego italo-argentino por parte verdiblanca. Enfrente Edu Durán aprovechó el regalo atrás para, completamente solo, sentenciar al Betis con otro triple liberado sin que nadie fuese capaz de llegar siquiera a puntearlo.

Faltan muchas cosas en el conjunto sevillano, pero mientras no se tomen las decisiones con cabeza de nada servirá seguir haciendo movimiento tras movimiento en un equipo que sigue después de 15 jornadas sin los tres pilares básicos en LEB Oro: un base, un pívot y un entrenador.