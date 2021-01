Joan Peñarroya, técnico del San Pablo Burgos, analizó al Coosur Betis, rival este sábado (18:00) de su equipo, señalando que el verdiblanco "es un buen conjunto", destacando que con "Curro Segura ya era peligroso". "Algún partido se le escapó por poco y no pudo conseguir una dinámica positiva" para exprimir "el potencial que se pensaba tenía el equipo". "Plaza dota a sus equipos de una defensa muy sólida y ahora la incorporación de dos jugadores como Randle y Jordan les hace mejores", destacó el técnico.

"En defensa están cambiando y Plaza está imponiendo sus normas y reglas defensivas. Pero eso requiere un tiempo", indicó el preparador del conjunto castellano-leonés, que añadió: "En ataque el Betis tiene jugadores con muchos puntos en las manos. Dos bases que generan mucho y con capacidad desde el triple, un anotador como Feldeine, que parece que en los últimos partidos tiene acierto y protagonismo. Ouattara, un jugador de la selección francesa, pero la Liga Endesa requiere periodo de adaptación, como Kay. Ndoye está haciendo grandes números... Es un buen equipo, aunque a principio de temporada todos pensábamos que podría tener más victorias de las que tiene en este momento", explicó.

También se refirió Peñarroya al rebote: "No creo que el Betis tenga debilidad en el rebote defensivo, pero nosotros somos uno de los equipos que no va bien al rebote ofensivo. Es una parcela a mejorar. El rebote siempre es importante, pero no vamos a focalizarlo todo en ese aspecto del juego".