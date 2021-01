Joan Plaza destacó tras la derrota del Coosur Betis ante el San Pablo Burgos por 76-85 que se puede ver el "vaso medio lleno, si uno se fija en la reacción del grupo, que llegó a ponerse por delante, o medio vacío, porque el equipo llegó tarde al partido". "Empezamos a jugar en el segundo cuarto. Será un error mío, que no supe explicar las cosas a los jugadores. No hay una explicación a tanta diferencia de un parte a otra. Tras un esfuerzo descomunal para remontar ante el cuarto ACB, al final faltaron las energías, pero lo que hemos de hacer es evitar que se vayan de 20. La sensación es agridulce", señaló el técnico.

"Lo que hemos de asumir todos es que somos lo que somos. A partir de ahí, apretar los dientes, bajar el culo y trabajar", apuntó el preparador verdiblanco, que añadió: "Tenemos una capacidad determinada para competir con ciertos equipos y esta vez lo henos hecho sacando nuestra máxima capacidad. Lo ideal sería que Almazán no jugara 28 minutos. No es gratuito y silo hace es por alguna razón. Porque otros no están a la altura. Hubiera sido fácil rendirse en el segundo cuarto y pensar en el próximo partido, pero ese esfuerzo lo pagamos con errores propiciados por ello. La sangre no llega bien a la cabeza, exceso de tensión... No hay desidia ni indiferencia. Somos lo que somos", indicó.

Sobre el descarte de Ouattara dio pocas explicacionesal ser cuestionado por qué buscaba con ello: "Es una decisión técnica mía y fácil de de entender si se mira al equipo rival". Asimismo, sobre la ausencia de Ndoye en el último cuarto (no jugó nada), explicó: "Ndoye estaba fantástico, pero no tiene la movilidad de Kravic. Parecerá injusto que no juegue por sus estadísticas, pero no tiene la movilidad para defendera Kravic y han sufrido él, Jerome Jordany Kay".

Nueve tiros libres falló el Betis. La misma diferencia con la que perdió. Seis de ellos, en el tercer cuarto, aunque Plaza pone el punto de mira en el triple: "El porcentaje del tiro libre no es para tirar cohetes. No se soluciona de un día par otro, sino con mucho trabajo. Más que los tiros libres, peor fue el 1/12 en triples de nuestros mejores tiradores (Campbell y Feldeine). No quiero que hagan el partido de su vida, sino el más práctico. Meter el 30% como mínmo. Y pese a ese 1/12 hemos competido. Quiere decir que hemos hecho otras cosas muy bien", explicó Plaza, que añadió: "Un equipo como el nuestro, sin muchos medios, ha de ser capaz de defender con intensidad y no esperar a estar 20 abajo para morder el puto parqué. Quieres jugar como el rival y no podemos. Ellos metieron 10 triples en la primera parte y uno en la segunda. Somos un equipo con limitaciones y cada partido ha de ser una guerra de guerrillas. No puede ser que te metan 32 puntos en un cuarto. Necesitamos para sobrevivir en esta liga defender como lo hicimos en gran parte segunda parte".

"No somos, por la parte que me toca, un equipo que sepa qué va a dar en cada partido. Hay veces que las cosas no salen aunque hayas trabajado bien. Siempre tiene que haber unos mínimos y esos mínimos en el primer cuarto no ha nexistido", afirmó Plaza, que añadió: "A veces te ves apretado en una dinñamica negativa. No esperaba un inicio así, porque creía que seríamos capaces de parar mejor al rival"

Sobre elcambio de actitud, señalño: "Les dije que para jugar a 120 punto lo estaban haciendo bien. Los jugadores están trabajando bien y estaban tirando por tierra de salida el trabajo de una semana con una imagen deplorable. Había que ir al límite. Una de las cosas que pretendíamos es que nos ganaran de otra manera. McFadden y Benite han metido tres puntosd. Hay cosas que estábamos haciendo bien, pero no podemos regalar partidos así. Con ese porcentaje de tiros libres y triples se hace muy difícil ganar".