Joan Plaza ya ejerce de bético. En su puesta de largo avanzó que él no tiene "una varita mágica para cambiar de la noche a la mañana", pero, reconociendo "el buen trabajo previo realizado por Curro Segura", señaló que no puede garantizar victorias, pero "sí el compromiso" lanzando un mensaje a sus nuevos jugadores: "Nos tienen que sacar de los partidos a hostias".

El técnico de Badalona, en su segunda etapa en Sevilla, la primera en el Betis, llega para "ayudar a poner el tren sobre las vías de nuevo". "Ahora mismo la situación permitía que pudiera venir a aportar lo que esté en mi mano. He recibido innumerables muestras de complicidad estos días espectaculares y espero no decepcionar a nadie.

Pero eso es tarea de todos de los que estamos aquí. No vendo humo", señaló el preparador verdiblanco, para quien hay mimbres para lograr el objetivo, aunque matizó también que son necesarios refuerzos: "Antes de aceptar pregunté a muchos entrenadores, directores técnicos, gente que maneja el big data... Y la sensación de todos es que era un proyecto difícil para que yo me involucrara, pero muchos coincidían en que la calidad no era para estar abajo en la clasificación. Puede venir alguien más para ayudar, aunque los que debemos salir de esto somos los que estamos. Creo que podemos hacerlo, pero no podemos esperar un cambio inmediato, aunque hay calidad en los jugadores para lograrlo".

DINÁMICA "No puedo garantizar vitorias, pero sí un grado de competitividad que nos acerque a ganar"

FILOSOFÍA "No vamos a ser un equipo ultradefensivo; quiero un baloncesto dinámico, aunque tampoco estamos para florituras"

Incidió más tarde Plaza en esta cuestión, destacando que tiene el compromiso de la dirección de reforzar al equipo, consciente de que "hace falta". "Tuve la suerte de hablar con el presidente y adquirimos el compromiso de la necesidad de fichar, dentro del margen que haya. Hay que hacerlo lo antes posible. Necesitamos plus en algunas posiciones, claramente. Sé que Juanma (Rodríguez) pondrá todo, porque necesitamos un punto más en todas las líneas", afirmó el entrenador catalán, consciente, sin embargo, que al no haber intervenido en la planificación de la plantilla debe "adaptarse al grupo". "A pesar de que uno lleva siempre su manual, ha de adaptarse a los jugadores que tiene y sacar lo mejor de ellos. Es lógico que con el balance de 2-9 haya un punto de frustración. He de sacar lo mejor de ellos y hacerles entender que son unos privilegiados que se dedican a lo que quieren. Y eso, que lo entiendan, después debe traducirse en gestos en la pista, acciones, dinámicas...". Quiere Plaza que sus jugadores "se diviertan con un baloncesto dinámico", pero sabe que "tampoco están las cosas para florituras".

Entrando en cuestiones más tácticas o técnicas, entiende el técnico cuáles son los primeros puntos en los que hacer hincapié: "Las estadísticas dicen que debemos ajustar el balance defensivo para rebajar los puntos encajados de contragolpe, cerrar el rebote para no dar segundas opciones al rival o no recibir tantos tiros de tres puntos... Son esos pequeños detalles que te hacen perder partidos. El Betis ha perdido muchos partidos diputados por poco margen. Pero no vamos a ser un equipo ultradefensivo", apuntó Plaza, consciente también de que "tampoco se anota lo que nos gustaría". "Pero a raíz de esa defensa hay que conseguir puntos fáciles. Ser capaces de trasladar el balón adelante rápido. Hay gente con calidad como para anotar más".