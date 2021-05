Juanma Rodríguez, director deportivo del Coosur Betis, es también un hombre "prudente". Aunque habla de que la permanencia está en la mano ya al "99, virtualmente conseguida y hasta que las matemáticas no lo confirmen hay que seguir". Pero por dentro sabe que la cosa está hecha y ya habla, con más prudencia aún, de la próxima temporada, pendiente de su futuro, ya que acaba contrato, para después empezar a armar el equipo con la "esperanza" de que Joan Plaza continúe.

"Yo estoy muy agusto en Sevilla, pero es una cuestión que no depende de mí. El trabajo ya está hecho para planificar la próxima temporada y estaría encantado de seguir. Estamos en un club multidisplinar con una gran dependencia del fútbol y hay muchas interrogantes que entiendo. Siento confianza en mí por parte de las personas responsables y con las que trabajo, así que no creo que haya problemas pra continuar, pero no es una pregunta para mí", insistió el malagueño en Radio Marca Sevilla sobre su cuntinuidad, algo que debe resolverse antes de empezar a proyectar el próximo curso.

Y lo primero será saber quién ocupará el banquillo, aunque considera que "lo ideal" sería lograr una "cierta continuidad, empezando por el entrenador y algunos jugadores importantes, porque es más fácil construir sobre lo trabajado". Una idea que en los dos veranos anteriores no ha sido posible. De momento, dice, no ha hablado con Plaza, porque "está muy centrado en la liga". "Él firmó por dos años, pero tiene la posibilidad de salir. Por lo que transmite está a gusto, pero es normal que pueda venir un gran equipo de Euroliga y se lo lleve, pero albergo mis esperanzas de que se quede. Si podemos hacer un proyecto bonito puede ver posibilidades aquí. Sería el mejor fichaje para nosotros, sin ninguna duda", indicó el dirigente bético, quien cree que este verano "habrá movimientos en los banquillos". "Plaza es un entrenador que viniendo de Euroliga aceptó un reto complicadísimo. Esta experienca lo ha enriquecido como técnico, porque ha tenido que gestionar situaciones muy difíciles. Es normal que llame la atención de clubes importantes, porque es un entrenador top, pero vamos a confiar en que no todo sean grandes proyectos y que lo que podamos seguir mejorando lo convenza para quedarse".

A partir de saber qué pasa con el banquillo comenzará todo. "Nos gustaría poder movernos con tiempo y encajar las piezas del equipo. La primera es la del entrenador. Si no es él, buscaríamos la mejor opción para el equipo. Debemos esperar acontecimientos ahora. Albergo esperanzas de que pueda seguir. Conoce la ciudad, el club... Aquí podemos crecer. Hay mucho margen para crecer y eso es un valor más", añadió Juanma Rodríguez, consciente de que todo "dependerá del presupuesto" y que "el club hará el máximo esfuerzo posible para que el baloncesto compita dignamente e intentar ilusionar un poco más a nuestra gente".

Sobre la temporada, analizó el buen sprint final del equipo. "Siempre tuve confianza en el equipo, porque lo veía trabajar. De los últimos 10 partidos ganamos seis, que es donde había que estar y no fallamos. El trabajo tenía que salir por un grupo muy comprometido y un cuerpo técnico que buscaba siempre soluciones. El día a día era extraordinario y eso al final tenía que verse reflejado compitiendo en todos los partidos y ganando muchos".