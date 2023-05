Luis Casimiro: "Hay que tirar de épica contra el Real Madrid"

El Betis Baloncesto se juega la permanencia ante el Real Madrid, reciente campeón de Europa. Es por ello que Luis Casimiro, técnico verdiblanco, habló de "épica" a la hora de valorar las opciones de salvación con una premisa clara en la que hay un mensaje para sus jugadores: "Hay que creerse que se puede lograr".

"Lo primero que quiero hacer es felicitar al Real Madrid, brillante campeón de Euroliga. Nos enfrentamos al actual campeón de Europa. Será un partido complicado y difícil, pero dependemos de nosotros mismos. Tenemos que hacer un muy buen trabajo, un grandísimo trabajo, aunque la clave es creer que podemos hacerlo, sabiendo que estamos enfrente del campeón de Europa", destacó el preparador bético, quien destacó la recuperación de su plantilla en estos días, especialmente en el aspecto mental después de perder el primer tren de la salvación ante el Granada: "Fuimos de menos a más y hemos tenido tiempo para trabajar estos días. Tengo que agradecer la actitud de los jugadores para afrontar esta semana larga de entrenamientos. Al día siguiente de no conseguir la salvación estábamos fastidiados, pero poco a poco hemos ido trabajando mejor. Sabemos de la dificultad que entraña y dónde estamos, pero llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos. ¿Que la empresa es complicada? Pues apelamos a lo épico y disfrutar del momento de jugar contra el campeón de Europa, competir y por quéno no, ganar".

Ha tenido que hacer Casimiro algo de "trabajo mental" con el grupo tras "no haber sido capaz de coger lo que tuvo en la mano", en referencia a la permanencia. Pero el técnico aplicó al baloncesto y a este momento una filosofía de vida: "De las cosas que pudieron haber sido y no fueron no se puede estar viviendo mucho tiempo, ni para lo bueno ni para lo malo y pronto pasamos esa página dándonos cuenta de que teníamos una oportunidad más".

Del rival es imposible destacar un solo aspecto a frenar, ya que es "un equipazo" del que le "preocupa todo". "Tavares es fundamental en el equipo, pero cualquiera puede ser determinante: Chacho. Llull, Williams-Goss... Destacar a varios jugadores es una tontería, porque es tan largo el banquillo que incluso con jugadores que no han podido estar en la fase final de la Euroliga saldría un equipazo. Tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones y no sabes por donde te pueden venir los problemas. Hay que estar preparados para cualquier tipo de roster que preparen", apuntó Casimiro, que no sabe cómo reaccionará el conjunto blanco tras la consecución de la undécima Euroliga: "Nunca sabes después de un gran éxito si la inercia les puede llevar a ganar o puede haber un despiste. Pero cuando el equipo esté en la cancha son muy buenos jugadores y debemos estar muy concentrados para saber que la opción de la salvación está en nuestras manos".

¿Y las claves del encuentro? "Seguro habrá que estar a un gran nivel físico, igualar el del rival o superarlo. Es un partido en el que no se pueden cometer errores, porque te castigan fuertemente cualquier error. Hay que minimizarlos y hacer un buen trabajo a nivel ofensivo, defensivo, reboteador... Hay que hacer un gran partido para batir al Real Madrid", resumió Casimiro, que tiene claro que hay que tirar de épica y no mirar lo que pase en otros encuentros, en alusión al Granada-Joventut: "En la vida en general hay que centrarse en lo que depende de uno mismo. En cuanto a terceros, le echas un ojo cuando haya pasado, pero prefiero depender de mí mismo aunque la empresa sea dura. La épica muchas veces sale adelante".