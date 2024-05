'Play off', tiempo de magia e ilusión para el Betis Baloncesto

Llegó la hora, es tiempo de magia, tiempo de play off. Cuando más hay que creer más, cuando más ilusión hay, el Betis Baloncesto afronta la eliminatoria previa a la Final Four que otorga la segunda plaza de ascenso –subió Leyma Coruña como campeón de la LEB Oro– con mucho que ganar y poco que perder. Suena a insoportable tópico del deporte, pero en este caso se ajusta a la realidad, ya que el conjunto verdiblanco afronta esta fase de la competición tras haber superado infinidad de problemas –aún los hay– y con el trabajo hecho.

Estos play off son un premio al trabajo y no una obligación, al contrario que para Estudiantes, que tras varios años fuera de los focos de la ACB quiere aprovechar este tren para retornar a la máxima categoría y justificar el importante desembolso realizado de la mano de un potente patrocinador como Movistar.

Los dos conjuntos han calcado los números en la segunda vuelta: 11 victorias y seis derrotas, pero mientras los heliopolitanos mejoraron su balance viniendo desde abajo, el cuadro colegial perdió la posibilidad de un ascenso hacia el que parecía que se dirigía de forma fulgurante en la primera mitad del curso. Pero esto no es como empieza, sino como acaba y el conjunto de Bruno Savignani encontró por el camino su filosofía de juego una vez que el grupo, los jugadores y los roles se asentaron.

En Magariños (20:00) se dilucidirá el primer envite de esta serie al mejor de cinco que tendrá su continuación el domingo (12:00) en el Wizink. Dos partidos en un día y medio que, dado lo corto de la plantilla bética, pueden suponer un problema ante el plantel de Pedro Rivero, cuyas rotaciones pueden mantener el volumen ofensivo que pierde el cuadro hispalense cuando toca mirar al banquillo. Es por eso que elevar la intensidad defensiva será una de las claves del equipo hispalense, siempre con el cuidado de meter la mano en el momento adecuado para no cometer faltas, algo complicado ante el conjunto que más personales ha recibido en la liga. Intensidad bien entendida es lo que hace falta. Pero también ayudas, ya que siempre que el Betis tuvo un pívot físico enfrente sufrió y Larsen puede ser uno de los factores decisivos. No es el único jugador franquicia que tiene Estudiantes, que cuenta con otros tres referentes en Wintering, Francis Alonso y el ex bético Johnny Dee, peligrosos desde el perímetro, dotando al ataque local de un equilibrio por dentro y fuera que hará sufrir a los visitantes.

En el equipo sevillano las armas son ya bien conocidas. En ataque todo se basa en lo que hagan Polanco y Joaquín Rodríguez, fundamentalmente, que necesitarán el apoyo de alguien más. Puede ser Faggiano desde la dirección, el recuperado Kuksiks en los triples o la aparición por dentro de De Bisschop aprovechando las asistencias y bloques y continuación o que Berzins tenga afinada la puntería. Eso y que cuando el rival defienda en zona el balón se mueva con velocidad para poder atacarla, un debe en el cuadro verdiblanco.

Jugando viernes y domingo las rotaciones serán importantes y Estudiantes cuenta con Caffaro y Nzosa por dentro, así como con Sergio Rodríguez, Ferrando, Leimanis, máximo anotador en la liga, Murphy o Sola por fuera. Savignani indicó que la semana de entrenamientos fue de más a menos para que su plantilla llegara bien al encuentro en Madrid, donde el objetivo es intentar sorprender y llevarse al menos un triunfo de vuelta a Sevilla para alargar la serie y tener sus opciones metiéndole presión y nervios a un rival que sí juega con la obligación de ascender. La ilusión bética puede ser un arma más potente llegados a esta fase decisiva de la competición.