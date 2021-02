Joan Plaza señaló que la falta de eficacia en los triples y algunas malas decisiones en momentos determinados llevaron al Coosur Betis a la derrota ante el Casademont Zaragoza en un encuentro en el que los verdiblancos de nuevo tiraron una primera parte con otra mala puesta en escena.

"Si queremos ver el vaso medio lleno, hemos competido con un equipo que lleva siete victorias en los últimos ocho partidos y que se ha reforzado con jugadores de un nivel atlétco brutal que están en la flor de su carrera. Hemos sido capaces de llegar a tener el último balón de partido para empatar y hemos hecho que jugadores como Benzing hayan acabado con cero puntos. Hicimos cosas buenas, pero es cierto que hay que ver lo todo y hemos fallado 23 triples, que son muchos; que no fuimos listos en momentos determinados de partido como cuando nos hemos sacado una canasta nosotros mismos que era para ponerdos dos puntos arriba...", explicó el técnico, que serefirió a la mala primera parte de su equipo: "Pero lo que peor me sabe es el inicio, muy pobre y cometiendo muchos errores que les han permitido obtener un colchón de 10 puntos al descanso que era injusto por la forma de trabajar, no en el partido sino en los días anteriores. Eso es lo que hay que ajustar y esperemos ir a mejor en el porcentaje de triples y ser más estrictos en el rebote", analizó.

Cuestionado sobre el cambio de imagen en la segunda parte, apuntó: "Es lo inexplicable del tema, porque en estas tres semanas hemos hablado de Zaragoza, Bilbao, Gipuzkoa, Estudiantes..., pero nunca con una presión como para que saliéramos atenazados. Siempre les digo que disfruten y que sean ellos mismos, pero salieron atenazados y nos ha penalizado. Wiley que apenas había entrenado es un jugador de Euroliga y es muy difícil de defender", indicó el catalán, que añadió: "En la segunda parte reflexionamos de si nos estábamos mereciendo dar este bajo nivel de competitividad. Los jugadores han salido más agresivos en líneas de pase y hemos anotado más que en la primera parte, que ha sido terrible".

También se refirió alapoca producción anotadora tras rebote ofensivo: "Esta misma lo analizamos. Lo normal es un punto por cada captura en ataque y no llegamos al 0,7 de media. Esto es un problema y lo hemos hablado para gestionarlo mejor, pero incluso cuando coges un rebote si pasas fuera y tienes un bajo nivel de eficacia desde el triple... Esperamos que ese porcentaje de algunos jugadores aumente para que esa estadística mejore".

No cree Plaza que la presión por la situación explique los bajos porcentajes. "Eso pasa en todos los deportes. Hay que jugar bajo presión, aunque no es fácil. Si lo analizamos bien, perdimos de Valencia de una dierferencia corta. Hemos competido a buen nivel con Zaragoza, que peleará por los play off. Competimos a buen nivel, pero jugar con una mochila de piedras y tensión no es fácil. Jugadores con un 37% de acierto de media están en un 29% y esa diferencia es la que hace que pierdas de tres puntos este partido, con Burgos de cuatro o contra Zaragoza allí de uno... Eso es lo que nos está penalizando, porque los chicos se entregan y compiten como en la segunda parte".

Finalmente, cree en la permanencia, pesea que costará: "El equipo tiene claro qué debe hacer y es evidente que la liga española es muy compleja e igualada y cualquier equipo de abajo es duro. Todos nuestros rivales se han reforzado bien, algunos extremadamente bien respecto a nosotros, pero quiero sacar el mejor partido de los jugadores que tengo y estoy seguro de que lo haremos, pero sufriendo hasta el último partido y el último cuarto. Debemos empujar todos en la misma direción".