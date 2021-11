Plaza: "Todavía llevo el peso de las derrotas en la mochila"

El Coosur Betis viaja este sábado a Zaragoza para afrontar el domingo (17:00) la novena jornada de liga, ahora con un balance de 2-6 tras sorprender al Valencia en la Fonteta la pasada jornada. Pese a esa victoria, Joan Plaza aseguró que aún lleva "la mochila de las derrotas encima" porque el equipo sigue abajo. "Lo ideal es seguir sumando triunfos para ratificar que lo que entrenamos sirve para lograr el objetivo", afirmó el técnico.

"Muchos jugadores, todos no, dieron un paso adelante. Decía un entrenador de esta casa que hasta que no logras tres partidos al mismo nivel no has consolidado nada. Mientras es una flor en el desierto. Hay que ser más regulares y constantes. Tenemos margen de mejora", analizó el técnico verdiblanco, consciente de la necesidad de "rebajar el número de pérdidas". "La media en ACB es de 13 y en la primera parte ante el Valencia ya llevábamos 10. Cometimos algunas que nos pudieron costar el partido. No podemos permitirnos eso. Todavía tenemos que ser más estables para entender que mejor una pérdida gastando 24 segundos que por un pase genial. Hay que ser más regulares aun jugando más feo".

El preparador heliopolitano destacó la capacidad de su equipo para sobre ponerse a un mal momento y cree que "desde el partido ante el Barcelona a los rivales les cuesta más hacerles parciales". "Por un parcial de 6-0 u 8-0 no puedes venirte abajo. En el último minuto del primer cuarto no quería gastar el tiempo muerto y lo hice para que no nos sucediera como otras veces. Sobrevivimos por la defensa ", aseguró Plaza, "preocupado" por que sean los interiores los que meten más triples: "El porcentaje de tiro exterior es muy bajo y debemos encontrar soluciones. Nos falta mecha". "Espero mucho más de Carrington. Estuvo 8 ó 9 meses parados y esperamos mucho más de él. Que sea más eficaz y lea mejor las situaciones. Él está trabajando bien y asimilando información para poner solución y mejorar sus prestaciones, defender mejor..., pero bien sea por ese parón largo, por llegar a un equipo nuevo o a una competición tan competitiva como la ACB, seguimos esperándolo".

"El Zaragoza tiene jugadores difíciles de parar y alguno que nos hubiera gustado tener aquí"

¿Habrá fichajes? "La reflexión para con el club yo ya la hice. Ha pasado tiempo suficiente para saber qué hacemos bien y mal, de falta de qué adolecemos, qué dicen nuestra estadísticas de tiros de dos puntos, de triples, de pérdidas. A partir de 10 partidos ya se crean tendencias. Llevamos ocho, estamos cerca, pero ya vemos qué requerimos y qué podemos llegar a hacer. Estamos cerca de ver cuáles son las necesidades del equipo".

Sobre la última acción en la Fuente de San Luis ante el Valencia Básket, Plaza detalló: "Decidimos comernos el balón por 24 segundos. Mejor eso, con el balón en tus manos, porque el rival tiene sacar de banda, nos podíamos colocar y a ellos les quedarían tres segundos. Pero con la pérdida no hay margen, si hacíamos falta podían pitar antideportiva... Pusimos en riesgo un partido que llevábamos bien", explicó.

"Las soluciones tácticas son puntuales; si abusas de ello es porque hay un problema en el equipo"

Sobre el Casademont Zaragoza, rival el domingo, destacó su "rapidez y agilidad" para fichar nuevos jugadores. "Además es buen equipo, compensado, con interiores atléticos y bases inteligentes. Tiene jugadores difíciles de parar y alguno que nos hubiera gustado tener aquí. Como grupo va a más al jugar competición europea y tener más ritmo. Será complicado y tendremos que estar mentalmente fuertes".

Sobre los problemas en el rebote, Plaza argumentó: "Hemos de mejorar todos. Los grandes no son los únicos responsables, ya que cada vez hay más tiros de tres y el rebote puede salir largo. Siempre tendremos delante gente más alta, más fuertes... Y hay que cerrarlo mejor. Hay jugadores que han basado su carrera siendo sólidos en el rebote y defendiendo, aunque las estadísticas no lo reflejen. Prefiero pívots que metan cero puntos y que capturen 10 rebotes. Antes había una estadística que decía que un pívot de nivel debía capturar un rebote cada tres minutos. Si no es eso, al menos tiene que ser uno cada cuatro minutos. Ésa debería ser la exigencia propia. Lo que no puede ser es capturar dos en 20 minutos".

Finalmente, cuestionado por la apuesta por Burjanadze de cinco en Valencia en lugar de Agbelese, respondió: "Las soluciones tácticas son eso. A veces usas dos bases o dos cuatro de manera puntual. Si abusas de ello es porque hay un problema en el equipo. Si lo usas muy a menudo es porque echas en falta situación para competir y ganar. Veremos si lo hacemos con más regularidad o lo usamos puntualmente para cambiar ritmos en ataque y defensa", aseguró.