Plaza: "El carácter no es algo que se pueda comprar"

Después del duro palo, otro más en el inicio de esta campaña, recibido en Lugo, Joan Plaza afronta el encuentro ante el Barcelona de este domingo (17:00) con la esperanza de ver a su equipo competir, siendo consciente de la dificultad que entraña el partido contra "el mejor equipo de Europa", confiando en que su equipo sea "más duro mentalmente", porque "no se pueden bajar los brazos ni rendirse".

Tras caer ante el Breogán, reconoce el técnico que ha sido "una semana incómoda", no sólo por la derrota "si no por todo lo que arrastras de atrás". "Somos conscientes de que perderemos más de lo que ganaremos, pero no es la manera", señaló el catalán sobre las últimas derrotas béticas.Si la semana anterior dijo que los jugadores estaban enrabietados, el entrenador insistió de nuevo en que "cuando ven el partido son muy conscientes, pero ha llegado el momento de hablar menos y demostrar más".

"No soy un técnico de poner castigos, pero es cierto que la raza humana sólo aprende a base de golpes. Nadie aprende en cabeza ajena", manifestó Plaza, que espera de una vez que el nivel de los entrenamientos se refleje en los encuentros. "Los chicos han trabajado bien, muy bien diría, como desde la pretemporada. No es nuevo, pero hay que traducirlo a los partidos. Cuando las cosas vienen mal dadas, hay que mostrar carácter, que es algo que no se puede comprar en el bazar de la esquina". Cuestionado por esa aparente indolencia del equipo, Plaza indicó que "cuando se contrata a un jugador examinas la vida social, la calidad deportiva..., pero nadie te explica cómo reaccionas cuando las cosas van mal". "Tras ganar al Andorra entré en el vestuario y le dije a los chicos que esto no era liga belga, francesa, turca o la china. Aquí, a la que bajas los brazos te pegan".

"Los chicos se han entrenado muy bien, como en pretemporada, pero hay que traducirlo a los partidos ya"

"Si no eres capaz de sobreponerte tienes un problema. Ahí deben aparecen los líderes, los que conocen la liga, los de más calidad y los que están mejor, porque las reglas del tiempo muerto han cambiado y a veces son ellos los que han de reaccionar, pero vaya como vaya el resultado no da lugar a bajar los brazos ni rendirse", expuso el de Badalona. Sobre el rival, poco que decir que no se sepa ya.

No cree Plaza que haber jugado dos partidos esta semana le afecte a un equipo como el azulgrana, que está preparado "para jugar doble competición". "Tiene mucho fondo de armario e incluso deja gente fuera de la convocatoria. Ellos no están pensando en sus partidos en Rusia de la semana que viene y vendrán a borrarnos del mapa en el primer cuarto si pueden. Haciendo un símil con el boxeo, debemos aguantar uno a uno cada round para llegar vivos y explotar nuestras opciones. No es la primera vez que un equipo pequeño bate a uno grande, pero hay que aguantar los tres cuartos para llegar con opciones de competir", explicó. Hay más claves. "Ser fuertes mentalmente, será un partido largo y no debemos cometer errores. Si como el otro día cometemos 20 pérdidas no hay nada que hacer. Como no dar segundas oportunidades al mejor equipo de Europa", añadió.

"Somos conscientes de que este año perderemos más de lo que ganaremos, pero no es la manera"

Sobre esa bajada de brazos en los últimos encuentros, cree Plaza que "un hábito a cambiar". "Cuando he ido a Estados Unidos para aprender te das cuenta que allí da igual perder de 40 que de dos puntos. Aquí nos dejamos contagiar o intoxicar de lo que viene de allí y parece que da igual y hay que hacerles ver a los jugadores que no es así", destacó el técnico heliopolitano, que dijo haber hablado con todos los jugadores de forma individualizada sobre lo ocurrido. "Con alguno incluso he comido fuera del club y son conscientes, más de lo que esperaba, que esto hay que cortarlo. Muchos han reconocido que ni se identificaban viendo el vídeo del partido. Por eso lo que les pido llegar satisfechos a casa. Dar lo máximo es lo que les pido, tener fe y acercarnos a jugar como estamos entrenando”, finalizó.

Ante el Barcelona Plaza confía en que el ambiente del pabellón se parezca más a los vividos en Lugo y Murcia, "pero que no sea sólo contra el Barcelona o el Real Madrid, sino también ante los rivales directos de la liga del Betis".