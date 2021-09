Plaza: "Si no estamos al 100% somos un equipo vulgar"

Joan Plaza habló de "equipo vulgar" al referirse al Betis, que cayó derrotado por 64-106 ante el Manresa, sin un hablar de un motivo único en la derrota ni apuntar a nombres propios, destacando que él es el "mayor resposanble" de la "actitud pasiva" de sus jugadores.

"Poca valoración hay que hacer más que agradecer al público que haya estado aquí aguantando estoicamente la paliza que nos han pegado. Y lo han hecho con toda la educación del mundo. Sin silbar ni gritar viéndonos sufrir como hemos sufrido", indicó el técnico catalán, que añadió: "Luego evidentemente, creo que más que nunca ahora el elogio nos debilita. Y haber empezado tan bien contra el Andorra nos ha hecho pensar a alguno que estamos mejor de lo que estamos, cuando somos un equipo que si juega al 100% puede competir contra cualquiera, pero jugando al 70%, que no ha sido el caso hoy, lo hemos hecho a menos nivel, es un conjunto vulgar y lo hemos demostrado".

Cuestionado por los motivos de la derrota, apuntó: "Hay mil motivos y ninguno, pero me centro en lo que depende de mí o el equipo. No hablo de que somos el equipo que menos tiempo ha tenido entre partido y partido ni de quién es la culpa. A nivel de planteamiento los jugadores sabían el valor que tenía este encuentro. Salimos faltos de mentalidad y cuando son tantos los errores más que en un jugador hay que buscar el fallo en el entrenador. No plantee bien el partido. Si no, no se entienden muchas cosas: que no estén en línea de pase, que ellos hayan cogido más rebotes ofensivos que nosotros defensivos... No suele pasar y eso es una falta de actividad o pensar que esto estaba ganado antes de tiempo. Hay que estudiar qué ha pasado", añadió.

El preparador verdiblanco afirmó que a su equipo le "pesa más el partido de Andorra, en positivo, que el de Murcia, en negativo". "¿Por qué han salido ellos como una moto y nosotros no? Cuando hablamos de batallar por los balones divididos, sabiendo del perfil que ellos tenían. Hablamos de no seguir siendo la peor defensa de toda España... ¿Por qué no se pone énfasis?, porque cuando quieres depender sólo de lo que haces en ataque y si no anotas te conviertes en un equipo vulgar".

"Antes de empezar el partido éramos el cuarto ataque de la liga. El ataque está funcionando. Pero si eres un equipo pequeño, pero pequeño, pequeño, con uno de los peores presupuestos de toda España, nunca puedes pensar que en ataque vas a meter más puntos. Eso lo puede hacer el Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia... Nosotros no. Nosotros tenemos que remar, y mucho atrás. No podemos tener esa actitud pasiva de reaccionar tarde cuando mi hombre recibe o me está bloqueando. El principal problema es no estar concentrado o no saber qué tipo de rival es Manresa.

¿Y ahora, qué? "Hay que seguir picando y pensar que esto es un proceso largo. Acordarse ahora de los nueve cambios en la plantilla es gratuito. No lo voy a hacer, pero cada uno individualmente hemos de ver en qué hemos fallado, yo el primero. Pero cada jugador que sale y no es proactivo, no está en línea de pase o se toma tiros que no les toca es algo que hay que estudiar.