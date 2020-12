Joan Plaza arranca su segunda etapa en Sevilla, esta vez de verde y blanco en unas circunstancias muy distintas a las que llego hace ya más de 10 años. Plaza 2.0. Esta vez con menos presupuesto que hace una década y con una plantilla que no la ha confeccionado él. El más difícil todavía para el preparador, que tratará de imponer su mano para que el equipo reaccione y salga de la zona baja de la clasificación.

Sin embargo, su puesta de largo no será nada fácil, ya que visita a un equipo en forma como el Andorra (12:00), en cuya cancha el conjunto sevillano hace muchísimos años que no vence. Por si fuera poco lo hace sin el capitán, Pablo Almazán, un jugador que, según Plaza, es clave por lo que aporta en todos los sentidos, y sin Harrow, por lo que no dudará en darle una nueva oportunidad a Mike Torres en la dirección.

Todo pasa por rebajar los puntos encajados para, a partir de ahí, correr y encontrar situaciones para anotar con más comodidad. La defensa siempre fue clave en la filosofía del preparador de Badalona, pero cuando él ha tenido voz y voto para fichar y hacer un conjunto a su medida. Ahora toca adaptarse a lo que se ha encontrado y sacar lo mejor de un grupo que debe "creer más en lo que hace bien".

No hay que olvidar que ya pudo salir airoso en Murcia o en Tenerife y tuvo en sus manos la canasta ganadora ante el Estudiantes. Se hablaría de otra cosa si la moneda hubiera salido cara entonces, pero la realidad es que el balance es de 2-9 y toca reaccionar en esta recta final de la primera vuelta para que la soga apriete menos en la segunda parte del campeonato.

Y si Mike Torres tendrá su oportunidad, parece que no habrá minutadas para nadie, por lo que con alguno más en la parrilla para tomar el camino de Harrow tendrá la oportunidad para convencer a Plaza antes de liberar alguna ficha y algo de dinero para acometer los exigidos fichajes por el técnico.

"El debut de Plaza hace que el partido sea más que complicado, porque no tenemos referencias”, dice el segundo técnico local

El Andorra viene de ganar en Miribilla al Bilbao Básket (76-85), verdugo a la postre de Curro Segura, con dos partidos menos por sufrir un brote de coronavirus de 12 jugadores de su plantilla. Lleva tres triunfos consecutivos el conjunto de Ibón Navarro, que apura sus opciones de lograr el billete para la Copa del Rey. Un test de altura para el debut de Plaza en un Betis que debe demostrar si el cambio en el banquillo empieza a surtir efecto desde primera hora, corroborando la teoría de unos de que el equipo da para más, o urgen fichajes para dar la razón a quienes piensan que la plantilla no llegaba a más que sufrir hasta el final por la salvación.

Sí es cierto que se espera el paso adelante de jugadores como Campbell, Feldeine, que se acostumbra a aparecer cuando todo está ya decidido, y Ouattara, que mostró un elevado nivel en la ventana FIBA con Francia que debe repetir de verdiblanco. Pero también se espera más de la segunda unidad. De un Mike Torres que tendrá su oportunidad; de Niang, quien debe perder el miedo en la pintura más allá de sus problemas de espalda; y de Obi, ese jugador al que el Betis lleva esperando dos años.

Un base y un pívot es lo que busca Plaza en el mercado y enfrente estará Tunde, interior en la plantilla del ascenso desde la LEB Oro en quien el cuadro heliopolitano no confió para el salto a la ACB. Sí lo hizo el conjunto del principado para los play off de la pasada campaña y su buena labor le hizo ganarse un contrato garantizado para esta campaña. Fuerza por dentro, intimidación y muchas ganas ofrecía el de Sierra Leona, consciente de sus limitaciones y aceptando su rol. Curiosamente, un perfil que tanto el pasado año como éste se echa de menos en el cuadro sevillano.

Mucho tendrá que decir Tunde en la pelea del rebote, uno de los aspectos que Plaza quiere cambiar. Enfrente estará el quinto equipo de la Liga Endesa en capturas. Impedir esas segundas opciones será clave para un Betis al que su técnico le exigirá también un esfuerzo extra en defensa en primera línea para limitar las opciones en el triple de los locales, ya que la mayoría de rivales encontraban muchas facilidades desde la línea de los 6,75 metros.

El equipo andorrano afronta el choque con la duda de Moussa Diagne y con la reaparición de Gielo, que se lesionó en el primer partido de las Ventanas FIBA con su selección. Ibón Navarro tendrá que descartar un jugador si Moussa Diagne se recupera de un golpe sufrido en un entrenamiento de la semana pasada.