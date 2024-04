Polanco: "Todo el ruido de fuera ha sido gasolina para seguir creyendo"

Pudo ser jugador, y posiblemente estrella, de béisbol, deporte estrella en República Dominicana, pero el destino le puso un balón de baloncesto en las manos y Eddy Polanco (5-08-1994, Nueva York) se “enamoró” de un deporte que le cambió la vida y lo ha llevado a Sevilla, donde en una “rara” temporada sigue con el play off entre ceja y ceja “y a partir de ahí el límite es el cielo”. Sueña con “hacer algo grande” de verdiblanco, a pesar de todo el “ruido” que ha unido más a un vestuario que “cree en las grandes gestas”.

–Ganar al Gipuzkoa supuso...

–Un respiro. Veníamos de tres derrotas seguidas que cortaron nuestra progresión. Fue clave ganar para mantenernos en la lucha.

–¿En esa mala racha les faltó gasolina por la acumulación de minutos por lo corto del plantel?

–Yo creo que tuvo algo que ver, pero es la situación que tenemos y no es una excusa. Tenemos que seguir trabajando duro, porque podemos cumplir nuestra meta con lo que hay ahora.

–¿Y cuál es la meta?

–A corto plazo es meternos en play off y luego ahí el cielo es el límite. A largo plazo, el ascenso. Yo nunca me he quitado eso de la mente. Si llegamos a las eliminatorias podemos competir con cualquiera. Por eso vamos a muerte con los tres partidos que quedan, como escribí en redes sociales. Puse otro post en el que decía "believe", confiar en nosotros y que la gente confíe en nosotros.

–¿Cómo ha afectado todo el ruido generado por los problemas legales del propietario?

–Depende de cómo tú reacciones al ruido. A nosotros nos ha hecho estar más unido como equipo, porque no queremos que lo de fuera afecte lo que tenemos dentro del vestuario, la química del grupo, el trabajo del día a día. Yo creo que al final todo eso nos ha dado una gasolina extra para seguir hacia adelante.

–Pero habrá sido una de las temporadas más extrañas de su vida.

–La verdad es que ha sido una temporada distinta, rara, pero todavía podemos hacer algo especial y estamos en la posición de hacer algo que nos marcaría tanto a jugadores como staff técnico.

–¿Alguien les explicó la situación y transmitió tranquilidad?

–Hubo una reunión para transmitirnos tranquilidad, pero independientemente de eso yo creo que la parte más importante fue la reunión que tuvimos los jugadores. Entendimos que todos teníamos metas que no tenían nada que ver con el ruido de fuera. Todo eso nos unió más y nos ha dado la química que tenemos.

–No es nuevo en la LEB Oro, en varios equipos. La última vez fue designado mejor escolta de la temporada en el Almansa. ¿No pudo dar el salto a la ACB?

–Mi sueño siempre ha sido jugar en ACB. Es una de las metas más importantes que tengo y en ese momento no se dio la oportunidad que quería. Hubo interés de algún equipo, pero no una oferta concreta como deseaba. Esto es parte del negocio del baloncesto, a veces las cosas no salen como tú crees que van a salir y me fui a Polonia y luego a Portugal. Yo sigo trabajando para cumplir mi meta.

–¿Y la selección?

–Siempre es un orgulloso representar a mi país. Me gustaría volver a hacerlo y todo lo que está pasando en el Betis me puede ayudar a cumplir el deseo de volver a representar a mi país. Tenemos el Preolímpico y si el seleccionador lo considera oportuno estoy dispuesto siempre para ayudar en lo que pueda al baloncesto dominicano. Sé que algunos compañeros han pasado por el Betis y tengo muy buena relación con ellos y me gustaría estar en la cancha con ellos dándolo todo por nuestro país.

–¿Habló con Jean Montero antes de fichar?

–Sí, hablé con él, porque tenemos muy buena relación, pero también con Feldeine o Mike Torres. Todos me dieron un feedback muy positivo con el tema del equipo, la ciudad, la gente... Me dijeron que no me lo pensase y tomé la decisión de venir aquí.

"A corto plazo la meta son los 'play off' y luego ahí el cielo es el límite, porque podemos competir con cualquiera"

–¿Y cómo empezó en esto del baloncesto?

–En República Dominicana el deporte número uno es el béisbol y yo toda mi vida jugué al béisbol. El baloncesto era un hobby, pero me fue llamando la atención y disfrutaba más y acabé decidiéndome por el baloncesto. Fue una historia interesante, porque yo tenía cierto talento en el béisbol y a muchos familiares los decepcioné por apostar por el baloncesto. Fue una apuesta porque, aunque se me daba bien, era algo que tenía que desarrollar y trabajar más. Fue algo difícil para algunos familiares, pero gracias a Dios soy jugador profesional y viviendo de esto que es lo importante.

–¿Qué aprendió del béisbol?

–Lo que me ha dado el baloncesto no creo que otro deporte me lo diera a dar a nivel personal, de nivel de relaciones, a nivel de experiencia. El baloncesto es algo muy importante en mi vida. Del béisbol aprendí lo que era la ética de trabajo. Hay personas muy humildes cuya única opción de cambiar de vida es siendo profesional del béisbol y ves cómo trabaja día a día y eso se me grabó y pensé que si aplicaba la misma ética de trabajo al baloncesto podría llegar a ser alguien en este mundillo.

–¿La ACB la ve en el horizonte?

–Estoy trabajando para eso. Siempre es algo que tengo como meta y que me motiva día a día, pero sé que tengo que seguir mejorando mi juego. He mejorado en el tema defensivo, pero todavía me queda mucho por aprender ahí, así como en leer mejor algunas situaciones ofensivas.

–Los tiros libres los controla: 15/16 en San Sebastián. ¿Sintió presión al lanzar los tres que forzaron la prórroga?

–Entreno mucho el tiro libre, porque soy un jugador muy vertical que puedo sacar muchas faltas. Ésos son los momentos que imaginas de pequeño, una canasta decisiva al final. Para ser honesto no me puse ninguna presión. Los tiré sin pensar lo que suponían y creo que fue la clave. Fui a lanzar pensando que estaba entrenándome en San Pablo.

–¿Se pregunta cómo el Benito Villamarín se llena con 50.000 personas y San Pablo, con el mismo escudo, esta tan vacío?

–Una cosa que aprendí al llegar a Europa es que el fútbol es otra cosa aquí, atrae a muchas más personas. El equipo ha pasado por muchas adversidades y yo creo que si hubiéramos tenido el éxito de esta segunda mitad de la temporada al principio habrían venido más personas a apoyarnos.

"Tenía cierto talento para el béisbol y el baloncesto era un hobby, pero al final tomé la decisión acertada"

–A Joaquín Rodríguez y a usted los llaman Batman y Robin...

–Eso es cosa de los aficionados, pero me conformo con que él sea siempre Batman si juega como ante el Gipuzkoa. En unos partidos uno es Batman y en otros es Robin. Para mí es un es un honor compartir el día a día con él aquí. En los partidos somos compañeros, hablamos mucho y nos ayudamos, pero nadie ve lo que vivimos en los entrenamientos, donde somos rivales y nos defendemos uno al otro para mejorar. Tenemos una sana competencia en los entrenamientos y eso se nota cuando en los partidos jugamos juntos. He aprendido mucho de él.

–Siendo ambos escoltas uno siempre juega fuera de posición.

–Al principio nos costó entendernos, pero ya nos conocemos muy bien. Incluso en el último partido él jugó más de base, porque tiene la capacidad de ordenar el juego, y ya sabemos más o menos lo que podemos hacer en la cancha y nos entendemos mucho más ahora.

–Contra el Valladolid se juegan mucho. ¿Algún mensaje?

–Le pido a la afición que crea como yo creo. Estamos trabajando lo más fuerte posible y la gente debe tener claro que nuestra meta, nuestro objetivo, es meternos en play off. Ahí nadie sabe lo que pueda pasar, así que les pido apoyo y unión para seguir dando más pasos hacia adelante.