Real Madrid-Betis Baloncesto: Al 'infierno', pero antes toca el purgatorio (79-77)

El Betis Baloncesto es equipo de LEB Oro. Otra vez. Tres descensos, uno salvado en los juzgados, en siete temporadas de verdiblanco. ¿Y ahora qué? ¿Los mexicanos? Sin proyecto, ni futuro. Con el presente en el aire... Sevilla, una plaza histórica de ACB, se ha convertido en un equipo ascensor. La dejadez de unos y otros ha acabado dando al traste con un proyecto en el que sólo el socio cree de año en año, esperando que alguna vez suene la flauta. Pero nada. Se veía venir y llegó.

Y pudo pasar ya la temporada pasada, pero Evans se puso la capa de superhéroe para darle una vida extra al club y la sección. A los niños se le dice siempre que no jueguen con fuego, porque se terminarán quemando. Y ellos siguen detrás de la llama hasta que a base de palos se enteran. Lo mismo le pasa al conjunto heliopolitano, que no encontró esta vez a ningún superhéroe y acabó descendiendo en una última jornada de infarto. Ante un Real Madrid a medio gas pero que aun así es muy bueno. 79-77 con un parcial de 9-0 en los dos últimos minutos para acabar rompiendo el cántaro, que fue demasiado a la fuente.

El equipo se va al infierno de la LEB Oro, de donde es muy difícil salir. Antes más de uno, y de dos, debe pasar por el purgatoria a expiar sus pecados, porque entre todos lo mataron y el solito se murió. Un presupuesto de andar por casa, fichajes equivocados, jugadores a los que les da igual todo porque la próxima temporada seguirán ganando dinero en otro sitio y al final el único que sufre es el socio. Muchos o pocos, pero el descenso es un palo para un conjunto herido cuyo futuro está en el aire con papá Betis deseando vender algo que le costó 1 euro.

Y lo peor es que el milagro por momentos estuvo en la mano. Sobre todo cuando Montero dejaba una bombita por encima del gigante Tavares para poner el 70-77 a 2.20 del final del partido. Alguno se frotaba los ojos. Pero sin un super-héroe, con jugadores terrenales, todo se torció. Apareció Willian-Goss, quen tiene tapas gratis de por vida en Granada. Pero sobre todo llegó el momento del canguelo. Cuando se necesitan hombres y jugadores de calidad. Nada de eso aparecieron en el Betis en los dos últimos minutos. Tras la primera canasta de Williams-Goss (72-79), BJ fue incapaz de levantarse ante Tavares. Bien pudieron los colegiados pitar falta, pero nada. El estadounidense estaba enchufado, tenía ganas tras un partido discreto en el que había sumado dos puntos. Hasta entonces... Él solito con nueve puntos se cargó al Betis.

Él y los ataques de los verdiblancos, a cual peor. Primero un triple de Cvetkovic en mala posición, después otro de Tyson, seguramente el tiro de la permanencia ya con 77-77. Pero el lanzamiento del dominicano se fue al aro y Williams-Goss con la manita caliente, anotó el 79-77. Nueve puntos seguidos para el escolta, que no contento con ello se encargo de la defensa de Montero en el último ataque. Vida o muerte. Pero como en el circo romano el pulgar de Williams-Goss giró hacia abajo. Punteó el lanzamiento del dominicano, que tras apareció para firmar un gran tercer cuarto, pero son 19 años y es difícil aguantar una presión así. Él, junto a Tyson, dieron la vida al cuadro heliopolitano cuando estaba muerto y suyos fueron los dos últimos tiros que condenan al Betis Baloncesto al descenso.

No se fraguó en el Wizink Center, sin embargo, el descenso. El descenso empezó a formarse desde el verano, cuando se pretendía salir en ACB con un juego interior sin centímetros ni efectivos. Cuando los fichajes no llegaron a tiempo como la derrota ante el Obradoiro, con Tyson Pérez sin poder jugar porque alguien decidió que no corría prisa hacerle una última prueba específica. Luis Casimiro clamó al cielo y fue cuando dijo que si hablaba salía ardiendo la sección. Quizá debió hacerlo. Pero aún había tiempo para reaccionar. Pero se decidió presentarse en Manresa sin base ni pívots ni BJ Johnson en un choque decisivo. Y aun así hubo vida. Pero el destino lo selló Thomasson, que sí se puso es capa de superhéroe para llevar al Granada a ganar en San Pablo. Derrapó el Betis Baloncesto, que todavía tuvo una vida extra para agarrarse a la ACB. Para mantener viva la ilusión del baloncesto en la ciudad. Pero Willian-Goss y el canguelo, sin un jugador franquicia de verdad que asumiera galones. Tres triples al aro cuando había que sumar. Tres balas al aire y un equipo en LEB Oro. Antes, tocará pasar por el purgatorio.