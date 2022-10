Shannon Evans: "No tengo ni idea, no he hablado con mi agente"

Shannon Evans es un jugador diferente. Diferencial en el Betis Baloncesto. La referencia sobre la que gira el proyecto 2022-23 y cuando saltó la información de que podría salir rumbo al Real Madrid se montó un terremoto. Normal, porque perder a su estrella supondría un golpe duro para el conjunto verdiblanco. No pasaría con otro jugador, pero sí con el base, que es determinante en el equipo. Y es que esa posibilidad existe, ya que al renovarse guardó una cláusula de salida a Euroliga. Pero el globo se ha desinflado un poco. Al menos en cuanto a declaraciones se refiere. Aunque esta situación podría tener algún capítulo por delante aún.

La información que adelantaba la web matealaro.com se extendió por otros medios. Antes del partido, desde el Betis Baloncesto decían que no tenían constancia de nada y que desde el Real Madrid no se habían puesto en contacto con la entidad verdiblanca. En realidad no hace falta, ya que con pagar la cláusula de salida (la cual no cifran publicamente) y llegar a un acuerdo con el jugador sería suficiente. De hecho un contacto no sería una buena noticia, porque podría esconder un intento de rebajar la cláusula mediante un acuerdo.

Hasta ahí la postura del Betis antes del importante encuentro contra el Fuenlabrada. Después de la derrota, si hubo algo más y el protagonista de la historia hablaba en la zona mixta del Fernando Martín: "No tengo ni idea. Vi un tuit hoy antes del partido contra el Fuenlabrada pero no he tenido oportunidad de hablar con mi agente. Ahora mismo estoy centrado en jugar con el Betis. No tengo noticias, nada. No he hablado con mi agente aún y no estoy seguro de lo que está pasando", señaló. Quizá esta declaración antes del partido hubiera sido mejor para atajarlo todo antes.

"Hablaré con mi agente y con mi familia y si es verdad, veremos. No estoy seguro todavía"

"No estoy seguro ahora mismo. Hemos sufrido una dura derrota contra el Fuenlabrada y estoy centrado en eso. Hablaré con mi agente y con mi familia y si es verdad, veremos. No estoy seguro todavía", repetía el base.

También habló Luis Casimiro tras el encuentro: "No tengo ni idea, no sé. Estoy en el partido. Cualquier cosa que sale en cualquier cuenta de Twitter ya es noticia. No tengo ni idea, no sé. Su agente dice que no. Si vamos a darle crédito a cualquiera que dice algo me parece... no sé. Pero vamos, vamos a esperar. Él ha jugado muy bien", comentó al respecto.

Toca esperar movimientos esta semana. Lo cierto es que al Real Madrid le hace falta un base. Evans tiene nivel de Euroliga, aunque puede que su juego no encajara del todo en el club blanco, pero desde el Betis se insiste en que no tienen constancia de nada.