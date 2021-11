El adiós de Plaza es oficial

Casi un año después del inicio de su segunda etapa en Sevilla, Joan Plaza dijo adiós oficialmente al Coosur Betis. Lo ha hecho a través de un comunicado oficial el club verdiblanco, que destacó el acuerdo alcanzado es a petición del propio entrenador, para la desvinculación del catalán con la entidad verdiblanca. Los resultados y el deterioro de las relaciones del técnico con la dirección han puesto fin a la relación.

Plaza deja colista al cuadro heliopolitano con un balance de dos triunfos y nueve derrotas, el mismo con el que un año antes sustituyó al frente del cuadro sevillano a un Curro Segura al que no le dieron la oportunidad de levantar la situación ni fichajes. El técnico catalán sí tenía esa opción y tras las salidas de Carrington y Maro Todorovic iban a llegar refuerzos en estas ventanas FIBA, pero Plaza los reclamaba antes y el desencuentro en sus últimas comparecencias públicas era más que evidente. "Lo dejo todo y quiero que los que estén a mi lado tengan el mismo nivel de exigencia que tengo conmigo mismo", señaló Plaza en la previa del choque contra el Real Madrid, que añadió: "No hay ninguna decisión que se haya tomado a la ligera, pero estoy en cualquier proyecto mientras vayamos todos de la mano, dando el máximo. Que todos sufran al nivel que sufro yo".

Palabras que tuvieron su continuidad tras el encuentro, saldado con derrota (71-48): "Siento mucho si decepciono a gente, pero hay momentos en que si ves que no creen en ti hay que dar un paso al lado para que vengan otras personas". Y remarcó los motivos del desencuentro: "Necesito que todo el mundo vaya de la mano. Que la gente sufra como yo y que no le parezca indiferente tener un jugador hoy o dentro de 15 días", en relación a la ausencia de sustitutos para Marko Todorovic y Carrington. Plaza se quedó en Madrid y no regresó con el resto de la expedición a Sevilla, muy reducida por la ausencia de los internacionales.

Plaza se va, pero ni dimite ni lo destituye el Betis, que basaba su proyecto 2021-22 en el entrenador de Badalona, que fue parte importante en la confección de una plantilla que en septiembre tenía "buena pinta" y que ahora deja colista. Bien es cierto que el entrenador ha apretado siempre lo máximo por el bien de la entidad y el equipo, pero este Coosur Betis tiene unas limitaciones presupuestarias que conocía y aceptó cuando días antes de cumplir el plazo para hacer efectivo su año de contrato aceptó seguir a finales de junio pasado.

Deja el equipo colista siendo el peor ataque de la liga (70,9 puntos por partido), el último en valoración (66,1), penúltimo en rebotes, el conjunto que más pérdidas comete (17 por partido), el peor asistente (12,6) y en porcentaje de triples (30,6%). Pero, lógicamente, no es el único culpable. La plantilla no ha respondido como se esperaba. Desde Carrington, que se fue con un 0/19 en triples en los últimos nueve partidos a Bertans, un anotador que no anota, pasando por Agbelese, un pívot sin la calidad que exige la ACB. Bleijenbergh se ha topado de bruces con la exigencia de la ACB, Vitto Brown es la irregularidad personificada y Pozas no ha dado los relevos esperados a un Evans que tras un mal arranque empieza a sumar.

Plaza se marcha, pero de momento no podría entrenar a otro equipo según el acuerdo alcanzado por las partes para la desvinculación. El San Pablo Burgos, con una victoria más que el Betis, sigue buscando técnico y se ha rumoreado con el nombre de Plaza. El 28 de diciembre los verdiblancos se miden con el conjunto castellano en el Coliseum burgalés.