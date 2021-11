Plaza: "Hay momentos en que si ves que no creen en ti hay que dar un paso al lado"

Joan Plaza insistió tras el partido contra el Real Madrid en la misma idea que en la previa: da un paso al lado porque no cree que el Coosur Betis vaya de su mano ni sufra como él.

En la que pudo ser la última intervención como entrenador del conjunto verdiblanco, con el que ya tiene pactada su salida y se anunciará próximamente, el técnico insistió en que "en equipos pequeños como es éste, a pesar de tener detrás una entidad grande, hay que tener el roster entero constantemente y prever que las cosas pueden ir mal, que se te pueden ir jugadores a China y que yendo bien las cosas bien puedes vender a un jugador, cambiar a uno por dos... En los clubes pequeños es vital".

"Si es mi último partido lo dirán otras personas. Yo lo que tengo claro es que quiero estar donde me quieran y crean en mí. Creer en mí no es un tema de boquilla, sino de reflejarlo en hechos: jugadores, instalaciones, cuidados... Las cosas que creo que necesito las he pedido al club, a todas las personas que podían forzar que esas situaciones se resolvieran. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Si hemos de competir contra equipos como Fuenlabrada, Bilbao, Obradoiro..., pues hay que estar centrados, planificados... Tener ya los recambios. No puedo decir muchas cosas y se entiende por qué".

En esa línea, el de Badalona explicó: "Siento haber estado un año aquí, de momento y que lo único bueno a lo que he podido ayudar es a salvar la categoría la temporada pasada en unas circunstancias parecidas a las actuales. Seguro que tengo una responsabilidad muy grande para que el equipo vaya sólo con dos victorias y asumo mi responsabilidad. Si el club ha decidido o ha hecho... Pues ellos sabrán. Yo sólo he querido provocar que el club mejorara".

"Necesito que todo el mundo vayamos de la mano, gente que no le parezca indiferente tener un jugador hoy o dentro de 15 días"

Y en esa insistencia de mejorar como entidad, Plaza señaló que en los sitios a los que va procura "no sólo tener jugadores que metan canastas sino que el club se impregne de una cultura". "Me peleo por los vestuarios, por tener las máquinas del gimnasio arregladas y por tener todas las condiciones que no sean traer sólo a triplistas, pero necesito que todo el mundo vayamos de la mano. Que la gente sufra como yo y que no le parezca indiferente tener un jugador hoy o dentro de 15 días. Entrenar en una pista u otra. Siempre hay que preocuparse del proceso y así después llegan los resultados. Entiendo que hay gente más fácil o menos insistente que yo. Quien me tenga en su club ha de saber que soy así. Me preocupo de que los jugadores mejoren pero también de que todo el club dé pasos adelante". Y finalizó: "Siento mucho si decepciono a gente, pero hay momentos en que si ves que no creen en ti hay que dar un paso al lado para que vengan otras personas".

Sobre el partido, poco que decir. "No hay dudas de que ha ganado el mejor. Sabemos del talento del Real Madrid, un equipazo que ha ido a por el partido desde el principio", aunque se mostró "orgulloso de la intensidad y el ritmo del equipo, que dio el máximo intentando no bajar los brazos". "Fallamos cosas básicas, porque un 40% en tiros libres no refleja la calidad de los jugadores, sino la ansiedad y tensión que puedan tener y es más mi culpa que la de ellos. Pero no tengo nada que reprocharles. Hay que competir mejor individual y colectivamente".