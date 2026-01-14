La fuerza de Aurora Vargas protagoniza el cartel de Emilio Morenatti para la Bienal de Sevilla

Una foto con duende y degarro de Aurora Vargas realizada por Emilio Morenatti anuncia desde hoy la Bienal de Flamenco de Sevilla que volverá a convertir a la ciudad en la capital mundial del arte jondo entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre. Prácticamente un mes en el que el cante, el baile y el toque serán los protagonistas de una programación "que se presentará muy pronto", según el director de la Bienal. Por ahora, la presentación del cartel en el hotel Eurostars Torre Sevilla, concretamente en el Mirador Atalaya justo en lo más alto de la ciudad, ha dejado con ganas de jaleo de la mano de Aurora Vargas y ese "regalo" de arte que ha dado a todos los que acudieron a la presentación.

Un emocionado Morenatti, que se enfrentaba por primera vez con el encargo del cartel al tema flamenco, explicó que al mostrar por primera vez el cartel, siente "una liberación" y espera que el público tenga la misma sensación que él cuando tomó la foto de la cantaora y bailaora "al principio choca y luego enamora". El reconocido fotógrafo, ganador de dos premios Pulitzer, afirmó que este cartel "es una oportunidad de realizar el fotoperiodismo y reivindicar las imágenes reales y honestas por encima de la Inteligencia Artificial".

Sobre la protagonista del cartel, Aurora Vargas, Emilio Morenatti, reconoció que sintió "una especie de flechazo" en cuanto la conoció por su capacidad para expresar con su arte "la profunda emoción que recuerda a las madres de guerras lejanas, capaz de expresar a la vez tristeza y felicidad, inspiración y expiración". El cartel ha contado con la edición de Pedor Cabañas. El fotógrafo agradeció el apoyo a varios compañeros como Laura León.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afirmó que el cartel "no es una simple imagen; es identidad, verdad y emoción. Es el gesto y el suspiro más hondo de lo que somos como pueblo y como cuna del flamenco”.

Morenatti es uno de los fotoperiodistas más prestigiosos de España, actualmente responsable del departamento de fotografía de la agencia Associated Press para España y Portugal. Criado en Jerez de la Frontera, su trayectoria destaca por una profunda sensibilidad humana en la cobertura de desastres y conflictos bélicos en lugares como Pakistán, Gaza y Afganistán. A lo largo de su carrera ha enfrentado situaciones de extremo peligro, incluyendo un secuestro en Gaza en 2006 y un atentado en Kandahar en 2009 que resultó en la amputación de un pie. Ha sido galardonado con dos premios Pulitzer: el primero en 2021, en la categoría de fotografía de reportaje, por su conmovedor seguimiento del impacto del COVID-19 en los ancianos de España; y el segundo en 2023, en la categoría de noticias de última hora, como parte del equipo de AP que documentó la guerra en Ucrania. Además de estos logros, cuenta con reconocimientos como el World Press Photo y el Premio Ortega y Gasset, entre otros.