José Luis Sanz, alcalde de Sevilla: "No queremos más turismo, queremos que sea mejor"

El alcalde llega a Fitur con el objetivo puesto en ser "la capital del turismo de calidad". "No queremos más turistas. Mejores, sí". Así define José Luis Sanz hacia dónde va la estrategia turística de la ciudad. La Feria Internacional de Turismo que se celebra en Ifema es el tercer gran mercado internacional del sector tras la ITB de Berlín y la WTM de Londres. "Volvemos a Madrid para convencer de que vengan a Sevilla a vivirla y sentirla, no a visitarla". Una intención que recuerda al lema con el que la provincia va a Fitur: " Sevilla. No la mires, Vívela”.

Los viajeros buscan experiencias, sentirse un local, vivir los destinos más que visitarlos. Dedican más tiempo a planificar, la inteligencia artificial se convierte en agente de viajes y los alejamientos se eligen por identidad, relato y experiencia. Por eso, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, apeló a la agenda "viva" de la ciudad durante todo el año como una de las formas de "consolidar el liderazgo de Sevilla como destino urbano internacional".

Angie Moreno recordó que hasta noviembre, 3.464.485 viajeros, un 3,8 % más que en 2024 "y todo apunta a que 2025 tendrá cifras récord de viajeros". La conectividad aérea, con un aeropuerto que roza los diez millones de viajeros, y la apuesta por sostenibilidad fueron los puntos fuertes señalados por la delegada. Moreno anunció que en Fitur mandrendrá reuniones con aerolíneas como Qatar Airlines o Turkish Airlines para seguir comn este trabajo de conectividad y se reforzarán las alianzas con la Red de Ciudades Urbanas y se presentarán productos como Sevilla, sabor patrimonial, un proyecto que tiene el propósito de posicionar a Sevilla como un destino turístico gastronómico de referencia internacional mediante una narrativa que conecta la gastronomía con la ciudad.

En esta línea, el alcalde, José Luis Sanz, pidió durante la presentación de la oferta que lleva la ciudad a Fitur y el cartel de la Bienal, la ampliación del aeropuerto de San Pablo. "Reclamamos al Gobierno la segunda ampliación del aeroiperto o, mejor dicho, al ministro Óscar Puente, al que tan poco le gusta Sevilla", afirmó.

La ciudad volverá a tener un espacio propio en el pabellón 5 de Ifema que ocupa Turismo Andaluz. "El tercer destino más visitado de España llega a Fitur con su mejor producto cultural, la Bienal de Flamenco", señaló el alcalde, José Luis Sanz, durante la presentación de la programación en el hotel Eurostars Torre Sevilla. Un acto que también sirvió para desvelar el cartel de la Bienal, obra de Emilio Morenatti.."Hoy celebramos un acto con una doble vertiente que responde a una misma visión, Sevilla es cultura, identidad y emoción, y al mismo tiempo es una ciudad moderna, competitiva y preparada para liderar el turismo urbano internacional desde la calidad, la sostenibilidad y la excelencia", afirmó.

El alcalde ha destacado el excelente momento que vive el turismo en Sevilla, con cifras récord de viajeros y pernoctaciones, y ha recordado que el turismo representa hoy el 18 % del PIB de la ciudad de forma directa y más del 25 % de manera indirecta. Asimismo, ha agradecido de forma expresa la labor del sector turístico y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la colaboración público-privada. Sanz recordó que existen 73 hoteles de cuatro estrellas, 14 de cinco estrellas, cinco de ellos de gran lujo y que para 2026 se espera la apertura de cinco hoteles más de la máxima categoría.