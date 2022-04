BJ Johnson espera traer una "mentalidad positiva" al Coosur Betis

El alero estadounidense BJ Johnson declaró este jueves, en su presentación como jugador del Coosur Betis, que su deseo es "traer una mentalidad positiva" al colista de la Liga Endesa para este tramo final, en el que espera demostrar sus cualidades de "jugador anotador".

"Quiero aportar lo máximo para ayudar en esta situación. Hoy he entrenado por primera vez. Me he encontrado bastante bien. Tanto los compañeros como los técnicos me han recibido muy bien y me han hecho el trabajo fácil", añadió Johnson, que suplirá en la plantilla a su compatriota Travis Leslie, descartado por una lesión muscular, de la que pasó incluso por el quirófano.

Berdi Pérez, director deportivo de la entidad bética, manifestó que "teniendo en cuenta las bajas por lesión" de Leslie y del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, que será inscrito para cumplir con los cupos reglamentarios, el plantel "necesitaba incorporar a un jugador que diera fondo de banquillo".

También resaltó la "máxima exigencia y dificultad de los dos próximos partidos" en casa, para los que espera que "sea útil" BJ Johnson, a quien definió como "un jugador versátil, polivalente, que tiene capacidad para anotar y crear juego".

Fernando Moral, presidente del Coosur Betis, comentó que "con la llegada de BJ Johnson", la entidad manda "un mensaje de que se sigue apostando por el baloncesto" porque se "intenta agarrar a todas las oportunidades de conseguir las victorias necesarias para seguir en la ACB".