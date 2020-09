Baloncesto: El argentino Augusto Roveres, una apuesta para el Coosur Betis

El Coosur Betis ha cerrado a un diamante por pulir para hacerlo en su cantera en las próximas temporadas. El pívot argentino Augusto Roveres, nacido en 2003 y con 2,07 de estatura, confirmaba en su propia cuenta de twitter que ha cerrado un acuerdo para continuar con su carrera deportiva en la entidad verdiblanca. Hasta ahora militaba en el club bonaerense de Lanús y ha sido internacional en todas las categorías inferiores que le corresponden para su edad con la selección de Argentina.

En una entrevista publicada en la web argentina pickandroll, el propio Roveres se refiere a las razones para emprender esta aventura en las filas del Coosur Real Betis. "La posibilidad surge a través de mi agencia que es U1st. Con mi familia junto con la agencia, yo me sentía preparado para dar el salto, decidimos que era el momento de ir a España. La agencia me trajo algunas ofertas de clubes interesados y junto con mi familia decidimos que la mejor oferta era el Betis por la proyección que tenían sobre mí y por cómo apostaban a mi crecimiento como jugador", confiesa el joven pívot para argumentar las razones para que se decantase finalmente por la entidad sevillana.

"La verdad que jugar en Europa siempre fue mi sueño. El año pasado fui invitado al campus de Pablo Laso que se realizo en España y la verdad que esa oportunidad me hizo también confirmar que Europa era un sueño para mí por como son los entrenamientos, las instalaciones. Allá me gusto todo la verdad, y ese viaje también fue la gota que rebasó el vaso en mí. Me hizo decidir con que yo quería seguir desarrollándome como jugador en España", agregaba el joven Roveres.

En otra de las respuestas durante la entrevista, Roveres halla una serie de referentes que se fueron puliendo en la cantera del club sevillano, cuando aún se llamaba Caja San Fernando, y que le sirvieron también para hacer más sólida su decisión de llegar al Coosur Betis. "Lo que más me gustó del club definitivamente es que es una cantera que sacó muy buenos jugadores, como, por ejemplo, Porzingis, Satoransky, jugo Willy Hernangómez. También todos jugadores de la NBA que reflejan el buen trabajo que se hace en la cantera del Betis y eso es una de las cosas por las que me atrajo mucho", apuntaba un pívot que también se despedía de Lanús con mucho cariño después de su estancia en la entidad bonaerense durante este periodo de formación.