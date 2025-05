El Betis Baloncesto, obligado a reaccionar en Cartagena

Llega la serie a Cartagena hoy viernes (21:00 horas) con todo por decidir. Aunque muchos pensaban al inicio de la eliminatoria que el Betis Baloncesto podría cerrar su pase a la Final Four en suelo murciano, el escenario es muy diferente al esperado. El conjunto verdiblanco llega con la serie igualada (1-1) y está obligado a ganar al menos un partido en Cartagena para mantener vivas sus opciones de ascenso a la ACB. El técnico, Gonzalo García de Vitoria, ya avisó antes del tercer encuentro. “Vamos a tener que estar muy bien para al menos traernos una victoria de aquí”.

En los dos primeros partidos, como explicó el propio entrenador verdiblanco, fueron “dos partidos parecidos, esto es un play off, semanas de tensión y bonitas de jugar”. En el primero, el Betis rozó la derrota, pero forzó la prórroga tras un fallo del Cartagena en su último ataque y acabó imponiéndose en el tiempo extra. En el segundo, el guion fue similar, pero esta vez el equipo murciano sí logró cerrar el triunfo. A pesar de que el Betis Baloncesto intentó tirar de épica en el último cuarto pasando de un -11 a sólo tres puntos de diferencia en el último minuto, pero el partido concluyó con un 77-85.

Odilo Cartagena sigue soñando. Para los murcianos disputar este play off, el primero en su historia y más siendo un equipo recién ascendido, ya es un hito. Pero no quieren despertar de ese sueño todavía y menos con la oportunidad de cerrar el pase a la Final Four ganando sus dos partidos en casa. Un equipo que, según García de Vitoria, “tiene las ideas muy claras”. Se espera un Palacio de Deportes de Cartagena lleno, apoyando a los suyos para seguir haciendo historia. En casa esta temporada tienen un balance de 11 victorias y seis derrotas, logrando imponerse a equipos que se encuentran en el play off como Tizona Burgos y Obradoiro. Sus dos últimos encuentros como locales los saldaron con victorias, 72-71 ante Oviedo y 83-65 frente a Tizona.

Los rebotes ofensivos, faceta que debe mejorar el Betis Baloncesto en Cartagena

El conjunto murciano no sólo ha sido una de las revelaciones en la fase regular, también lo está siendo en el play off. Es el equipo con mejor promedio anotador en esta fase (89,5 puntos por partido) y destaca especialmente en el tiro exterior, con Gerard Blat y Alejandro Jordà firmando tres y siete triples, respectivamente, en la serie. Además, lideran en rebotes ofensivos, gracias en gran parte al estadounidense Ugochukwu, con ocho capturas en este apartado entre los dos partidos. Éste será un aspecto a vigilar para el Betis, ya que Cartagena fue claramente superior en esta faceta en los dos partidos jugados en la capital andaluza.

Entre los nombres destacados del rival figura Alberto Martín, quien ya es apodado el "prestidigitador", con 11 asistencias en los dos partidos en San Pablo. También sobresale un clásico de la Primera FEB como Hermanson, que firmó 19 puntos en el primer encuentro. A ellos se suma un infalible Asier González desde el tiro libre (6/6 hasta el momento).

Por su parte, el Betis Baloncesto llega con la presión de ganar al menos uno de los dos partidos en Cartagena. Según Gonzalo García de Vitoria, se espera una mejora del equipo. “Nosotros, recuperando jugadores, creo que vamos a estar a un nivel mejor”, una frase que apunta al posible regreso de Cetkovic. El serbio, autor de 20 puntos en el primer duelo, se perdió el segundo por molestias físicas y el equipo lo echó de menos. También se espera una mejora de Benite, quien tras reaparecer después de su lesión sigue muy por debajo de su mejor versión, el brasileño sólo ha sumado siete puntos entre los dos partidos.

Mark Hughes necesita compañía

Quien sí ha mantenido un gran nivel es Mark Hughes, líder del equipo en los momentos difíciles y demostrando su calidad para jugar en la ACB. En el segundo partido firmó una actuación estelar con 33 puntos, 10 rebotes y dos asistencias, aunque no fue suficiente para evitar la derrota. El estadounidense es el jugador con más minutos acumulados en estos play off. Uno de los aspectos a corregir por parte de los verdiblancos son las numerosas pérdidas de balón, 28 en total entre los dos encuentros.

Durante la liga regular, el Betis Baloncesto logró 10 victorias como visitante y sufrió siete derrotas. Una de esos triunfos fue precisamente en el Palacio de Deportes de Cartagena el pasado abril, cuando el equipo sevillano se impuso 72-85. En un partido en el que destacaron Jelinek y Benite, que sumaron entre ambos 43 puntos.