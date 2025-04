Betis Baloncesto: Un paseo camino del 'play off' (100-61)

Sevilla/Cómodo triunfo para firmar una victoria más, mandar al Amics Castellò a Segunda FEB y dar un pasito más para amarrar, como poco, la cuarta plaza e intentar arañar algo más en las dos jornadas que quedan, esos sí ante rivales de nivel que serán un test importante cara a los play off. Es lo que dejó el plácido triunfo del Betis Baloncesto por 100-61en un encuentro en el que las urgencias del rival no se notaron y sólo con la calidad de los verdiblancos, pese a las bajas de Benite, Radoncic y Rubén López de la Torre, bastó para barrer al cuadro levantino desde el inicio y aprovechar la nula capacidad de reacción y amor propio visitantes para probar cosas y ver pasar los minutos con tranquilidad.

Necesitaba ganar el Castellò en San Pablo para mantener alguna opción de permanencia, aunque eso no se reflejó en ningún momento sobre la cancha y parecía que la el equipo valenciano llegó a Sevilla ya con los brazos caídos. En descomposición, sin su anotador Jalen Tate, sin Faner, con Stutz quitándose del cartel por un golpe y con Okouo entrando al choque con todo resuelto y más de 30 puntos abajo. Todo muy extraño en el cuadro castellonense, que no fue nunca rival para un Betis Baloncesto que se lo pasó bien antes de que la cosa se ponga seria en esta recta final de temporada

Dos buenas salidas en los primeros cuartos le bastaron al Betis para, primero, abrir brecha y, después, consolidar una cómoda renta en torno a la veintena de puntos para caminar con tranquilidad el resto del encuentro.

Tuvo que parar el encuentro muy pronto Frederick Castelló, técnico visitante, cuando con el 11-0 y más de tres minutos sin anotar pidió tiempo muerto. Había poca tensión en el cuadro levantino, que parecía no jugarse nada y estaba en el aire nada menos que el descenso. La entrada de Guillem Arcos le dio otro aire al equipo castellonense, seguramente el único junto a Maiza y Menéndez que jugaba con algo de orgullo. Entre ellos y la relajación local al verlo tan fácil, con lanzamientos sin oposición y tiros fáciles cerca de canasta, el Castellò le devolvió un 0-8 de parcial que obligó a Gonzalo García de Vitoria a llamar a los suyos capítulo. Dallo y Tunde no mejoraron en ese momento al cuadro verdiblanco, todo lo contrario, aunque entre Hughes, Renfroe y Cvetkovic tomaron el mando para que la reacción del rival no pasara a mayores y cerrar los primeros 10 minutos con 19-15.

Y se repitió el mismo guion, incluso mejorado, en el arranque del segundo cuarto. Está empeñado el entrenador bético en hacer que Dallo llegue a las eliminatorias del play off con ritmo, metido en dinámica, con minutos, en forma… Darle confianza es el único camino y el galo respondió con ocho puntos seguidos, dos triples lanzados completamente solo incluidos, para disparar al Betis y teas una canasta de Renfroe obligar de nuevo al Castelló a parar el encuentro porque la renta ya estaba en máximos del choque con el 29-15.

Todavía se fue el parcial de salida hasta el 12-0 antes de que Álvaro Martínez, después de tres rebotes ofensivos seguidos del conjunto valenciano, cortase desde el triple la sangría, pero contestó Renfroe de inmediato y apareció un acertado Álex Suárez para sacar a relucir su golpe de muñeca desde media distancia y desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Lo intentó el rival con una zona 2-3, pero con la intensidad propia de una pachanga y ya fuera Cvetkovic o Hughes siempre encontraban posiciones cómodas, muy cómodas, para lanzar sin un defensor encima y poner la máxima diferencia hasta entonces del choque justo antes del descanso con el +24 (56-32). La cuarta personal de Tunde no parecía un problema, pese a que Ngom hacía daño por dentro y encima se animaba a meter triples.

Se acabó el partido, no tanto por el marcador sino por la escasa actitud de un Amics Castellò que entendió que su paso por la Primera FEB había llegado a su final. El segundo tiempo lo aprovecharon algunos de los menos habituales en los dos conjuntos mientras los minutos pasaban con todo resuelto. Nada de tensión ya sobre el parqué, ataques en los que todos querían mostrar sus talentos individuales, poca defensa y tiros liberados por todas partes. Lo normal con todo decidido, pero es que quedaba tanto tiempo que el encuentro se hizo demasiado largo para unos y otros. Especialmente para un Castellò que se sabía ya descendido y aun así mostraba poca pelea. Nadie se rebelaba hasta el punto de que al cierre del tercer acto Kasibabu era el que más ganas ponía para recuperar un balón suelto, Jelinek salvaba el campo atrás in extremis y Cvetkovic clavaba completamente solo un triple que ponía el 82-48.

Y todavía quedaban 10 minutos más. Gonzalo García de Vitoria dejaba hacer a los suyos. Pocas instrucciones, rotaciones para que nadie forzara en exceso y poco más desde el banquillo. El rival no exigía nada y lo único que había que esperar es que pasaran los minutos sin que ocurriera nada negativo. Así fue. La afición celebró un triunfo más llegando a los 100 puntos. Castellò se despidió de la categoría dejando una pobre imagen más allá de la derrota que seguro enfadó a sus aficionados. Y a esperar, porque quedan dos jornadas y el Betis Baloncesto debe todavía amarrar la cuarta plaza y, por qué no, mirar algo más arriba con la calculadora en la mano.