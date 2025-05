Betis Baloncesto: Una última jornada con mucho en juego en Palencia

Sevilla/La Primera FEB echa el telón este viernes. Al menos en su fase regular con la disputa de la última jornada en un horario unificado (21:00) que definirá los cruces definitivos de los play off y el ocupante del último vagón del descenso en un choque a cara cruz entre el Valladolid y el Menorca. Eso es otra guerra. La del Betis Baloncesto se juega en Palencia, a donde el conjunto de Gonzalo García de Vitoria llega tercero y, dependiendo de los resultados, podría quedar en ese puesto, segundo o hasta cuarto al estar igualado a triunfos con Estudiantes y Fuenlabrada (ése es el orden en un triple empate por un punto sobre el Betis por la diferencia de tantos a favor y en contra en los encuentros disputados solamente entre los tres. Con el quinto y el sexto puesto en manos del Obradoiro y del cuadro palentino, aún con opción de intercambiar posiciones, el Cartagena, el Gipuzkoa, el Tizona y el Ourense se juegan las plazas del séptimo al noveno. Uno se quedará fuera de las eliminatorias que dan derecho a jugar la Final Four y otro será el rival del equipo verdiblanco.

Ésa es la foto general de la competición y a este último encuentro llega el cuadro bético pudiendo acabar segundo si a su triunfo se le suma el tropiezo del cuadro colegial, aunque una derrota en una pista en la que sólo han ganado dos equipos en lo que va de curso podría llevarlo al tercer lugar o incluso un escalón más abajo si gana Fuenlabrada, favorito en casa contra el descendido Morón aun con las protestas públicas de la plantilla por los impagos de sus contratos. Estudiantes visita al ya ascendido San Pablo Burgos que busca dejar su marca en la historia de la competición: lleva 31 triunfos y apenas dos partidos perdidos (uno precisamente ante el conjunto heliopolitano), superando ya el récord de aquel súper Betis de la 2028-19 que firmó un balance de 30-4.

A Palencia llega el cuadro verdiblanco, en cualquier caso, con los deberes hechos: clasificado para los play off como cabeza de serie, por lo que tendrá el factor cancha a favor y, probablemente, jugará sus dos primeros partidos de la serie el próximo viernes y el domingo siguiente.

“Lo que nos interesa es llegar bien a los play off, así que es un partido para poder entrenar bien y cuidar a nuestros jugadores, sabiendo que el premio gordo empieza la próxima semana. Competir y que no tengamos una lesión más”, indicaba García de Vitoria, técnico bético, en la previa del encuentro, por lo que no parece que la escuadra sevillana vaya a ir con todo a la cita, sobre todo teniendo en cuenta el historial de lesiones y que los últimos encuentros los viene disputando con una rotación mermada por las bajas de Benite, Radoncic y Rubén López. El choque debe servir para que éstos, ya recuperados de sus respectivas dolencias, vayan cogiendo ritmo de competición cara a lo que viene. Pero aun sin ellos se ha mostrado muy competitivo el equipo hasta el punto de ganar al Fuenlabrada (94-72) recuperando el average de -19 de la primera vuelta para depender de sí mismo para ser segundo.

Eso sí, el rival cuenta. De hecho, se juega todavía el Palencia del sevillano Luis Guil ser quinto y tener el factor pista de su lado con un triunfo suyo y una derrota del Obradoiro, que visita a un Tizona Burgos que todavía se juega su acceso al play off. Por lo que no será un partido fácil para los verdiblancos ante un rival muy fiable en su pista, donde sólo ha dejado escapar dos victorias ante Estudiantes (80-87) y el líder (85-87). De hecho, desde marzo lleva una racha en la que gana en casa y pierde el siguiente partido fuera las últimas 12 jornadas, derrotas que lo descabalgaron de la lucha de puestos de más arriba, golpeado también por la grave lesión de Kamba (rotura del tendón de Aquiles derecho).

Pese a ello, Guil cuenta con una buena plantilla capaz de complicarle la vida a cualquiera con jugadores como Wintering, Vaulet, su máximo anotador (14,3), Kunkel y los ex béticos Borg y Krutwig, su mejor reboreador. Quizá pueda sufrir en el juego interior, sin pívtos de talla, y en las rotaciones cuando toca dar descanso a los hombres importantes.