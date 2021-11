De la buena ensalada al laberinto Plaza

Joan Plaza no ha dimitido. Joan Plaza no ha sido destituido como técnico del Coosur Betis, pero a estas alturas de la película (o culebrón ya) hay pocas dudas de que ante el Real Madrid puede ser su último partido al frente del conjunto sevillano y que Luis Casimiro, quien ya llegó al rescate hace unos años, es el favorito para relevarlo. La segunda etapa del catalán en la capital hispalense se cerrará como se inició, con cierta incredulidad, porque pocos creían que la pasada campaña pudiese llegar para tomar el relevo de Curro Segura; se pensó hasta el final de junio su continuidad, y se quedó "sabiendo lo que había", según sus propias palabras; y de marcharse puede dejar al equipo colista y con un balance de 2-9 (si pierde contra el Real Madrid), curiosamente el mismo con el que llegó, pero seguramente con mejor plantilla, hombre por hombre, que no siempre significa mejor equipo.

La noticia adelantada por la web encestando.com va tomando forma. Plaza sigue al frente del conjunto heliopolitano y se sentará en el banquillo del WiZink Center. Curioso (o no) que todo salte a las puertas de un duelo en la capital de España con la prensa capitalina, donde ha salido todo, después de una marcha consentida por el cuerpo técnico (la de Carrington) y otra esperada como la de Marko Todorovic. Al montenegrino le llovieron las críticas por bajarse del barco tirando de una cláusula de su contrato para mejorar económicamente. Lo que la gran mayoría seguramente haría.

Para irse Plaza sólo tiene que dimitir y el club pagarle hasta el último día trabajado, pero la base de este proyecto para el Betis sigue siendo Plaza

Y puede que esto haya sido la gota que colmó un vaso. Un vaso que se veía que iba a rebosar en cualquier momento, ya que desde que Plaza dijera sobre el equipo que tenía la "sensación de que esta ensalada puede quedar bien", el carrusel de palizas empezó a limar esa confianza en el grupo. Pero este proyecto del Coosur Betis 2021-22 es un proyecto de entrenador, quizá como Pellegrini lo es para el fútbol. Y pese a las derrotas no se cambió esa idea: Plaza es el guía. "He intentado que el equipo sea más mío. Todos hemos colaborado, desde mis ayudantes al secretario técnico y director deportivo..., pero es evidente que he estado muy encima porque me interesaba, porque somos los entrenadores los que pasamos 300 días al lado de los jugadores viajando, jugando, entrenando... Por eso hay que dejar claro el perfil de jugador que necesitas", decía el técnico antes de arrancar la liga.

Pero en el deporte profesional son los resultados los que marcan el camino. Y con un 2-8 y la visita al Real Madrid a las puertas, el técnico parece que ha dicho basta. Y es que en la rueda de prensa previa a esta jornada no ha negado (ni confirmado) la posibilidad de su marcha. "No puedo decir nada. Eso es cosa del club. Pienso lo mismo que en otras ruedas de prensa y sólo hay que leer entre entre líneas" dijo el de Badalona. "En todos los clubes en los que he estado siempre seguí mientras me quisieran, mientras fuéramos de la mano. Quizá hay gente más conformista o que mira a otro lado. Yo soy como soy y mi vida es el baloncesto. Me lo dejo todo y quiero que los que estén a mi lado tengan el mismo nivel de exigencia que tengo conmigo mismo", señaló Plaza, que añadió: "No hay ninguna decisión que se haya tomado a la ligera, pero estoy en cualquier proyecto mientras vayamos todos de la mano, dando el máximo. Que todos sufran al nivel que sufro yo".

Hablaba Plaza de leer entre líneas y es el momento de hacerlo. En verano le dijeron el presupuesto que había, y ya sea porque no le llegó una propuesta mejor o porque creyó en el proyecto del Betis, a pocos días de cumplir el plazo que tenía para ejercer su prórroga en el contrato tomó la determinación. Hombre a hombre la plantilla era de las mejores que ha habido de verdiblanco, a pesar de que de presupuesto se va justito. "No sé si somos el peor, el segundo o el tercer peor presupuesto de la ACB", ha repetido Plaza en varias ocasiones. Desde el club se insiste en que no es así, pero con una cantera, un filial y una amplia estructura no todo el dinero va a la plantilla.

La entidad no está respondiendo a las exigencias requeridas y faltan dos piezas que no tienen recambio

Y de esa ensalada que pintaba bien los resultados han llevado a la locura. La salida de jugadores sin tener el recambio de inmediato, algo demandado también por el entrenador, ha sido el principio del fin. La solución es clara. Plaza no ha dimitido y si quiere marcharse sólo tiene que hacerlo, que el club le pague hasta el último día trabajado y seguir cada uno por su camino. El Betis no lo ha destituido y de hacerlo debe pagarle lo que le queda de temporada y, a partir de ahí, seguir cada uno con su camino.

Y el camino de la entidad verdiblanca tiene ya un nombre en cartera a expensas de que Plaza tome su determinación, porque el club no lo va a echar: Luis Casimiro. El entrenador que ya sacó del pozo al equipo en un momento incluso más delicado y que ya ha sido sondeado por parte de la entidad, como lo ha hecho Burgos, que también busca entrenador tras intentar sacar a Paco Olmos del Breogán sin éxito. De la buena ensalada se ha pasado a un laberinto y Plaza está en el centro. Todo terminará cayendo por su propio peso, aunque los acontecimientos se han precipitado quizá de una forma dirigida para llevar al límite una situación enquistada y sin una salida clara. Ahora toca esperar el siguiente movimiento.