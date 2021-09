Las impresiones de Plaza: "Me da la sensación que esta ensalada que hemos hecho puede quedar bien"

Al contrario que la pasada campaña, cuando llegó a mitad de temporada para reflotar un equipo que parecía tocado, Joan Plaza afronta su segunda campaña en el Betis con una nueva perspectiva. Ha sido parte activa en la configuración de la plantilla, pese a que "el presupuesto se ha reducido respecto al año pasado", y cuenta con un equipo que ha diseñado con lo mejor que le han permitido los recursos. No cambia su línea de prudencia y habla de la permanencia como objetivo, pero no oculta "la ilusión" con la que afronta un curso "extrañamente esperanzado". "Esa ensalada que hemos hecho me da la sensación que puede quedar bien", aseguró en Radio Sevilla este martes.

"He intentado que el equipo sea más mío. Todos hemos colaborado, desde mis ayudantes al secretario técnico y director deportivo..., pero es evidente que he estado muy encima porque me interesaba, porque somos los entrenadores los que pasamos 300 días al lado de los jugadores viajando, jugando, entrenando... Por eso hay que dejar claro el perfil de jugador que necesitas", destacó en la SER el entrenador bético, dejando claro que no ha sio fácil por las trabas de siempre: "La gente debe saber que no somos el presupuesto más alto. Incluso se ha reducido respecto a la temporada pasada. Pero tenemos la esperanza de que podamos competir en zonas más templadas. El objetivo claramente es salvarnos y, si puede ser, consolidarnos. Pero por ese orden y como ya vivimos hace unos años en mi anterior etapa no poner límites. Vamos a pelear por estar lo más arriba posible, pero dentro del equipo sabemos que los Bilbao, Fuenlabrada, Breogán, quizás Manresa..., somos los que vamos a empezar peleando por alejarnos de la zona baja".

Para el técnico catalán ha sido un verano de mucho trabajo y "pocas vacaciones". Con todo, incide aspectos que van más allá de lo meramente deportivo en los que el club debe dar pasos adelante. "Nos interesaba a todos confeccionar el mejor equipo posible, pero yo lo que quería sobre todo es que el club dotara al equipo de las necesidades que había que cubrir. Había muchas cosas sin cubrir tanto a nivel de herramientas de trabajo, lo digo así de claro, como de cuidados a la gente del cuerpo técnico. Yo que tengo muchos defectos, me preocupo mucho que la gente que trabaja a mi lado esté adecuadamente pagados, con los medios necesarios de trabajo... Había muchas cosas que por unas razones u otras, no lo sé ni me importa, el club había ido abandonando. Lo primero era poner esas bases, no en jugadores que metan canastas, sino en las que haces que recuperes antes a un lesionado, que el jugador esté cuidado... Por eso me desgasto mucho".

Nueve fichajes son muchos, más de los que el técnico hubiese querido según reconoció, pero la situación económica obliga a reinventrase cada año: "En temas de jugadores siempre nos gustaría mantener jugadores de una temporada a otra, pero es difícil porque un mismo salario de la pasada campaña este año retener a ese jugador vale el doble a nivel de impuesto, lo que lo hace francamente difícil para un club que tiene si no el peor, es el segundo o el tercer peor presupuesto de toda la categoría. Nos hemos reinventado. Es cierto que quizás hemos fichado a más jugadores de los que hubiéramos querido, pero estamos contentos con la plantilla en base a nuestro presupuesto".

Y con ese condicionante económico el objetivo que le pide el club no va más allá de mantener la categoría: "A mí no me ha pedido nadie del club un objetivo. Cuando me reuní con Ángel Haro le puse en valor todas estas cosas que no son meter canastas, pero que ayudan a poner en valor al equipo. Él me dijo que era consciente de las limitaciones que hay actualmente, especialmente en el contexto de la pandemia, y que los números eran los mismos, incluso menos, así que no podía exigir más allá de la salvación. Otra cosa es que ha habido mucha paciencia, mucha búsqueda sin acelerarnos y estamos contentos e ilusionados. No sé a dónde nos llevará esa ilusión, pero jugadores y técnicos tenemos claro que queremos sumar cuanto antes las 12 victorias y si después somos capaces de aspirar a algo más, pues fantástico. Las 12 victorias es lo que tenemos entre ceja y ceja".

Sin embargo, Plaza afirmó que está "extrañamente esperanzado". "Personalmente la pasada campaña sufrí como nunca en mi carrera y no quiero volver a pasar por ello. No tenemos un jugador que nos haga 40 puntos, pero sí seis que pueden sumar 48. Es la filosofía con la que hemos fichado para hacer un equipo más completo y nos han salido cosas sorprendentes, porque hay jugadores que han querido venir, bien porque quieren volver a la ACB, jugar en Sevilla o porque yo los entrene. Esa ensalada que hemos hecho me da la sensación que puede quedar bien. No soy capaz decir un puesto, pero sí estoy esperanzado en que si ponemos el tren sobre las vías el equipo dará más alegrías de las que esperábamos con el presupuesto que teníamos".