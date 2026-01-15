La Guardia Civil despliega un operativo en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas para detener a un conocido atracador

La Guardia Civil ha desplegado desde las seis de la mañana de este jueves 15 de enero un importante operativo policial en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas para detener a Abraham J. B., alias el Tripocho. Este conocido delincuente de 34 años, originario de esta conflictiva zona, presenta múltiples antecedentes por robos con violencia y tráfico de estupefacientes. Boxeador y miembro destacado de los grupos ultra del Real Betis Balompié, la Policía lo relaciona con numerosas actividades ilícitas a lo largo de su trayectoria delictiva.

El operativo, en el que también participa la Policía Nacional, tiene como objetivo capturar al presunto autor de un violentísimo atraco perpetrado en julio de 2024 contra un joyero en Arcos de la Frontera, concretamente en la zona del Voy Voy. Dos encapuchados esperaron al empresario para robarle las joyas que transportaba en un maletín, con un botín valorado en 300.000 euros. La víctima sufrió además una brutal paliza que le dejó gravemente herido. Tras una extensa investigación, los agentes del Instituto Armado identificaron al Tripocho como principal sospechoso y decidieron actuar en una de las áreas más conflictivas de la barriada.

La actuación conjunta entre ambos cuerpos policiales se ha extendido también a la barriada de Torreblanca y otras localidades de la provincia donde la organización criminal dispondría de importantes propiedades inmobiliarias. La Policía Nacional mantenía igualmente asuntos pendientes con esta banda, lo que motivó la coordinación de esfuerzos para desarticular la red delictiva.

Detenciones recientes y actividades ilícitas

La última detención documentada del Tripocho se produjo a finales de 2024, cuando participaba en una fiesta ilegal en su barrio y terminó fracturando un dedo a un agente de la Policía Nacional durante el incidente. Este episodio se suma a un extenso historial delictivo que incluye diversos tipos de delitos violentos y contra el patrimonio.

En noviembre de 2023, Abraham J. B. fue arrestado en el marco de la operación Ruleta por el atraco a una oficina donde se guardaba la recaudación de máquinas tragaperras. El asalto tuvo lugar en febrero de ese mismo año en Estepona, donde los atracadores portaban chalecos antibalas de las Fuerzas de Seguridad y cubrían sus rostros con pasamontañas. Utilizaron un vehículo robado para perpetrar el asalto, siguiendo a uno de los responsables del establecimiento. Tras introducirse en el inmueble, golpearon repetidamente a la víctima y sustrajeron un maletín con 16.000 euros. El Tripocho fue detenido diez meses después junto con otros cuatro miembros de su banda.

Operación Diamante y robo en el barrio de Bami

Las investigaciones policiales también relacionan al delincuente con el robo a un representante de joyería ocurrido en el barrio sevillano de Bami en octubre de 2021. Cuatro encapuchados asaltaron al comerciante y lo golpearon violentamente hasta sustraerle mercancía valorada en más de 100.000 euros. Este suceso dio origen a la operación Diamante, que culminó en febrero de 2022 con tres detenidos, entre ellos el Tripocho, considerado el líder de la banda.

Entre los objetos robados figuraba un cordón de oro valorado en más de 9.000 euros, con el que el delincuente aparecería posteriormente en sus redes sociales. Abraham J. B. siempre aseguró que lo había comprado legalmente y negó cualquier vinculación con el asalto al joyero. Durante los registros domiciliarios, los agentes del Grupo de Atracos se incautaron de 12.000 euros en efectivo, casi 100 gramos de heroína, varios dispositivos electrónicos, una pistola simulada y dos vehículos relacionados con la actividad criminal.

Secuestro en Montequinto y condena mínima

En agosto de 2018, el Tripocho fue detenido por su relación con el secuestro de un lotero en la barriada de Montequinto, perteneciente al municipio sevillano de Dos Hermanas. La operación policial concluyó con diez arrestados. Sin embargo, Abraham J. B. terminaría aceptando una condena mínima, inferior a los dos años de cárcel, por este grave delito, lo que le permitió evitar el ingreso en prisión.

El operativo policial continúa desarrollándose y se esperan más detenciones en las próximas horas.