Prisión para un acusado del caso Tejado por un asesinato en Chiclana

El juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana (Cádiz) acordó ayer el ingreso en prisión de tres de los cinco individuos detenidos por el asesinato de un hombre que tuvo lugar en agosto pasado en esta localidad durante un vuelco de droga. Entre las personas encarceladas se encuentra Juan Francisco N. D., apodado Zoleta, que es uno de los acusados que serán juzgados por el asalto al chalé de María del Monte y al que la Guardia Civil atribuye un papel principal en este robo que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Zoleta ha sido encarcelado por unos hechos que se remontan a las cinco de la madrugada del 8 de agosto pasado, cuando siete individuos irrumpieron en una vivienda ubicada en el camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses de Chiclana, habiéndose desplazado desde Sevilla. El objetivo era un hombre de 33 años que residía en esta vivienda junto a su pareja de 19 años y dos hijos menores de corta edad. La entrada al domicilio se llevó a cabo con extrema violencia, con el objetivo de localizar una cantidad importante de marihuana que la víctima almacenaba en su casa según la información que obraba en poder de los asaltantes.

En un momento determinado se produjeron varios disparos con al menos dos armas, uno de los cuales impactó en el propietario del domicilio causándole la muerte inmediata delante de la pareja de la víctima y de los menores. En su huida, los asaltantes sustrajeron un vehículo donde introdujeron dos bolsas de grandes dimensiones.

Una vez llegó la primera patrulla de la Guardia Civil a la vivienda y se desplazaron unidades especializadas de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cádiz se inició la operación Aguileo. Esta investigación permitió conocer que se trataba de una organización con roles y jerarquía perfectamente definidos, desplazada desde la periferia de Sevilla tras recibir información de que en ese domicilio se podrían estar almacenando estupefacientes con pocas medidas de seguridad.

Un pinchazo telefónico reveló que Zoleta participó en la venta de las joyas sustraídas

Por el momento han sido detenidas cinco personas implicadas en estos hechos tras 15 registros domiciliarios. Se les atribuyen los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en casa habitada. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Una de las armas intervenidas por la Guardia Civil. / D. G. G. C.

Entre los efectos intervenidos relacionados con los hechos investigados en los registros se encuentran armas de fuego y armas blancas. También han sido incautados walkies, localizadores de frecuencia digital, chaleco antibalas, herramientas de apertura de vehículos, herramientas de apertura de cerraduras, balizas de localización, decodificadores de centralita de vehículo, cámaras de vídeovigilancia, visores nocturnos o multitud de móviles, además de 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas.

Zoleta “dirigió” el asalto al chalé

Juan Francisco N. D. cuenta con un amplio historial delictivo en el que figuran diez antecedentes previos por delitos de robo, lesiones, amenazas, homicidio en grado de tentativa y daños, entre otros. Zoleta es, según los agentes de la Guardia Civil que investigaron el robo en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal, la persona que “dirigió el grupo que materializó” el robo y quien “recibió la proposición de su ejecución” por parte del ciudadano ruso Arseny Garibyan, amigo de Antonio Tejado, sobrino de la cantante.

Así lo asegura el instituto armado en un atestado que fue remitido al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, instructor de la causa por el asalto, en febrero de este año, en el que los investigadores aseguran que Zoleta fue uno de los individuos que participó la misma tarde del 25 de agosto, tras el robo, en el desmontaje de algunas de las piedras preciosas que tenían las joyas sustraídas, dado que una parte del botín del asalto en la vivienda de María del Monte, en el que la banda logró llevarse relojes y joyas valorados en un millón de euros, fue vendida la misma tarde del robo por 48.000 euros a un conocido receptador de la barriada de Torreblanca.

En este sentido, los investigadores recuerdan una intervención telefónica practicada a los sospechosos, en las que uno de ellos pregunta “¿cuánto os queda?”, a lo que Zoleta responde: “Aquí estoy quitando (inaudible) .... y quitando las piedras”, “¿No estás escuchando los porrazos?”. Y el primero afirma: “Están quitando las piedras..., pues venga entonces”. En la conversación se escucha a varias personas hablar de fondo y a Juan Francisco N. D. refiriéndose a los golpes: “Mira cómo suena, mira” (sic), oyéndose el golpeo de piedras sobre una superficie. En ese momento están posicionados en la misma antena repetidora, cerca de Torreblanca, varios de los detenidos por el robo en la casa de María del Monte, entre ellos el ruso Arseny Garibyan.

Se enfrenta a 30 años

Zoleta es uno de los once procesados por el asalto al chalé de María del Monte y se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 30 años de cárcel, como presunto autor de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal con cinco delitos de detención ilegal, uno por cada una de las personas que fueron retenidas aquella madrugada en la vivienda.

Recibe el alta el otro procesado que saltó por una ventana en Brenes huyendo de un asesino El hombre que saltó por la ventana de una vivienda en Brenes el pasado 20 de octubre, cuando pretendía huir del presunto autor de un asesinato que había ocurrido tan sólo dos días antes en Dos Hermanas, ya ha recibido el alta médica y está recuperándose en su domicilido. Se trata de J. R. M. M., apodado Rubio o Arriero, otro de los presuntos implicados en el robo en el chalé de María del Monte, pero es completamente ajeno al crimen de Dos Hermanas. Tras lanzarse por la ventana, sufrió lesiones muy graves, porque se golpeó la cabeza en la caída, y también fracturas en la pelvis y la cadera. Tras varias semanas en el hospital, ha recibido finalmente el alta médica. El presunto asesino, un hombre de origen portugués al que conocía de antes, le pidió pasar una noche en su casa, a lo que él accedió, porque le había comentado que había sufrido un accidente de moto y al día siguiente iba a tomar un taxi para regresar a Portugal. El sospechoso, Francisco Felipe R., que está en prisión provisional, había disparado en la cara a Alejandro G. M., de 30 años, en una casa ocupada del centro de Dos Hermanas, en un suceso por el que hay una segunda persona encarcelada, cómplice del anterior y recibió un disparo en un dedo.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de Sevilla asegura que aunque Zoleta no es uno de los cinco individuos que irrumpieron en el chalé, sí que participó activamente en el mismo, en concreto, al afirmar que parte de la banda se desplazó en un Seat León sobre las cuatro de la madrugada hasta el domicilio de Gines. Según la acusación que ejerce la abogada de María del Monte, la investigación policial ha acreditado que sobre las 04:15 horas del 25 de agosto de 2023 Zoleta se dirigió junto a otros investigados en dirección a la vivienda de la cantante, apagando su teléfono móvil cuando se acercaba al chalé. Y tras el asalto, es ubicado en la barriada de El Parchís, quedando grabadas unas conversaciones en las que “unos varones le explican a una mujer cómo había sido el robo”.

Además hay otra conversación mantenida el 30 de agosto en la que se comentaba una noticia de dos días antes en las que se apuntaba que los investigadores habían hallado objetos olvidados por los atracadores en la vivienda asaltada, llegando a afirmar Zoleta que “si es un librillo es mío, hermano”, de ahí que la acusación considera que su presencia en la casa de María del Monte “no puede ser puesta en duda”, por lo que no se trataría de un “mero colaborador” sino que su participación en la ejecución material directa del robo “consta más que acreditada”.

En este sentido, la Guardia Civil señalaba en ese atestado de febrero que el comentario de Zoleta sobre el “librillo” –en una probable alusión a papel de fumar– evidencia que “estuvo en la vivienda asaltada y sería uno de los autores de los hechos, al temer que fuese suyo el objeto encontrado en el interior de la vivienda”.