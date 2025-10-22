El hombre que saltó por la ventana en Brenes huía del asesino y no de la Policía

El hombre que saltó por la ventana el lunes en Brenes huía del asesino y no de la Policía. Así lo explicaron a este periódico fuentes de la familia de este hombre, que añadieron que se encuentra hospitalizado en estado crítico en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Sufre lesiones muy graves, porque se golpeó la cabeza en la caída, y también fracturas en la pelvis y la cadera. Es uno de los presuntos implicados en el robo en el chalé de María del Monte, pero es completamente ajeno al crimen de Dos Hermanas. El asesino, un hombre de origen portugués al que conocía de antes, le pidió pasar una noche en su casa, a lo que él accedió.

Le explicó que había tenido el domingo un accidente con una motocicleta y que necesitaba pasar la noche en algún sitio para, al día siguiente, coger un taxi y marcharse a Portugal. El vecino de Brenes le abrió las puertas de su casa y le permitió pernoctar en ella, sin saber que estaba alojando a un fugitivo de un crimen. La tarde del sábado, el portugués, Francisco Felipe R., había disparado presuntamente en la cara a Alejandro G. M., de 30 años, en una casa ocupada del centro de Dos Hermanas. Lo hizo con ayuda de un cómplice, que recibió accidentalmente un tiro en un dedo y fue detenido la misma tarde del sábado cuando fue a curarse al Hospital Virgen del Rocío.

Dos días después, la Policía Nacional estrechó el cerco sobre el presunto autor material del disparo y lo localizó en la vivienda de la barriada de la Paz de Brenes en la que se había refugiado. Al ver que la Policía rodeaba la casa, el sospechoso se atrincheró en ella, sacó la pistola que llevaba (casi con toda seguridad la misma empleada en el crimen de Dos Hermanas) y amenazó con volar el bloque con una bombona de butano. Fue esto lo que hizo al dueño del piso saltar por la ventana. Cayó desde un tercer piso. El momento fue grabado por una vecina y difundido ampliamente a través de chats de mensajería y redes sociales, algo que la familia denunciará.

El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Virgen Macarena, donde permanece ingresado bajo custodia policial. Se da la circunstancia de que este hombre también conoce a la víctima del crimen de Dos Hermanas, Alejandro, con el que había coincidido en trabajos como portero de discoteca.