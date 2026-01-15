Posibles rivales del Betis en cuartos de final de Copa del Rey

El Real Betis Balompié le vio las orejas al lobo en la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey ante el Elche CF, pero finalmente con un sorprendente e inesperado doblete del Chimy Ávila consiguió lo más importante: pasar y estar en el bombo del próximo lunes en el sorteo de cuartos de final de la competición del K.O. Y es que ahora mismo los de Manuel Pellegrini se encuentran a tres partidos de plantarse en una nueva final. A tres partidos de entrar en disputa de un título (con el prestigio que ello conlleva) y también de la posibilidad de conseguir los objetivos obligatorios de este curso (clasificarse a Europa League, si es que gana el trofeo). Es por ello que los aficionados béticos se encuentran ya ansiosos en conocer cuál será el próximo rival de los heliopolitanos.

Hasta el momento habrá oficialmente dos bombos: el de los equipos de Segunda División y el de los equipos de Primera División. Ya no hay privilegios para los participantes de la Supercopa y todos estarán en igualdad de condiciones. Eso sí, si algún equipo más de LaLiga Hypermotion se une al Albacete (que eliminó al Real Madrid), sí que tendrán el beneficio de jugar primero en su estadio.

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se celebrará en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / EFE

Los posibles rivales del conjunto verdiblanco

En estos momentos los equipos clasificados a cuartos de final de Copa del Rey, al margen del Betis, son los siguientes:

Segunda División : Albacete.

: Albacete. Primera División: Atlético de Madrid, Athletic Club, Alavés y Real Sociedad.

Además, todavía quedan algunas eliminatorias por disputarse que completarán esos dos bombos tras los resultados de este jueves:

Burgos - Valencia.

Racing - Barcelona.

Una vez que esos dos partidos se completen ya estarán oficialmente todos los posibles rivales del conjunto verdiblanco de cara al sorteo que se realizará el próximo lunes 19 de enero a partir de las 13:00 horas en la ciudad del fútbol de Las Rozas.

Chimy Ávila celebra su segundo gol con Marc Roca y Aitor Ruibal. / Antonio Pizarro

Las fechas de la Copa del Rey

Esta eliminatoria se jugaría a la semana sdel 3 y el 5 de febrero de 2026. ¿Cuándo son el resto de eliminatorias de la Copa del Rey?