Betis-Villarreal: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 20 de LaLiga

El Real Betis Balompié afronta este sábado un importantísimo partido de competición liguera ante los de Marcelino García Toral con el objetivo de, delante de sus aficionados, desquitarse de la derrota en el Bernabéu y el empate en el Carlos Tartiere. Para este partido, al margen de las lesiones de Isco, Junior, Bellerín y Ángel Ortiz, el técnico chileno del Betis tampoco podrá contar con Amrabat y Ez Abde, que siguen en la Copa de África. Ambos se clasificaron en la noche de este pasado miércoles a la final del torneo tras eliminar en los penaltis a Nigeria.

Además, los de Ingeniero llegarán eufóricos tras el triunfo en Copa del Rey ante el Elche, de la forma más motivadora. Remontando un partido que se puso cuesta arriba y delante de su afición.

Las mejores fotos del Villarreal-Betis / AFP7 | Europa Press

Horario del Betis-Villarreal en la jornada 20 de LaLiga

El choque entre los verdiblancos y el submarino amarillo será este sábado 17 de enero de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Comenzará a partir de las 21:00 horas en el segundo partido consecutivo que juega como local el combinado de Manuel Pellegrini en el mismo tramo horario y en el mismo escenario.

Dónde ver en directo el Betis-Villarreal por televisión y online

Después de la eliminatoria copera para el Real Betis Balompié llega este enfrentamiento que a principio de curso se hubiese catalogado como trascendental y definitivo de cara a la Champions, pero en este caso la diferencia de puntos entre ambos equipos es demasiado prolongada como para ello. Un choque de vuelta en el que sobre todo se va a definir el gol average particular entre ambos conjuntos, empatado desde el partido de ida. Para los locales es una oportunidad para resarcirse de los últimos resultados. Luego, para los de Marcelino es una oportunidad perfecta darle a los verdiblancos la estocada final. El Betis-Villarreal se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.