Abde y Amrabat, en busca de la final de la Copa África con el pivote ya recuperado

En la noche de este miércoles 13 de enero de 2026, al margen de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey en la que el combinado de Heliópolis se las verá ante el Elche se juega un partido importante en el que los aficionados del Betis van a tener puesto, al menos, un ojo. Y es que Amrabat y Ez Abde se juegan el pase a la final de la Copa de África con Marruecos, la anfitriona, ante la Nigeria de Akor Adams y Ejuke. En este caso, la situación es muy distinta a la que se vivió en la previa del anterior choque de los de Regragui.

Ante Camerún llegaban con la lesión de Ounahi y la gran duda de Amrabat, quien según su entrenador no estaba al 100% habiéndose resentido de esa lesión que se originó con el golpe a Isco. En el partido, el pivote terminó jugando una buena cantidad de minutos en la segunda parte y, además, a un buen nivel. En este caso, Walid Regragui ya simplemente determina al jugador del Girona como única baja para las semifinales, estableciendo a Amrabat como disponible al 100%.

Amrabat entrena con el grupo

"En cuanto a los jugadores lesionados, tenemos buenas noticias. Azzedine Ouhani podrá jugar mañana ante Nigeria... ¡No, es broma! No, no, Ounahi está lesionado. Tenemos a Romain Saïss, que ha vuelto a entrenarse y que está volviendo muy bien. Si podrá jugar la semifinal ya lo a veremos. Tenemos un entrenamiento para decidir. Pero, bueno, salvo Azzedine, que está de baja, todos, si Dios quiere, podrán optar a la convocatoria", bromeaba el seleccionador en la sala de prensa.

Eso sí, Amrabat sigue sin estar al mismo nivel en los entrenamientos. Los ejercicios, los choques, y las intensidades se controlan de forma exhaustiva con él, para que el mayor rendimiento lo dé en el terreno de juego.

Abde, en acción con su selección. / M.G.

Abde, el gran protagonista ante Camerún

Si bien se espera que Amrabat tenga de nuevo minutos, la titularidad no la tiene asegurada a pesar de que es la cabeza de cartel en las redes sociales de la entidad marroquí. Quién también está, y sí que va a ser titular, es Ez Abde. El marroquí fue de lo mejor de Marruecos ante Camerún, dando incluso una buena asistencia.

Independientemente del resultado, estarán hasta el final de la Copa de África, ya que el torneo cuenta con un partido para el tercer y cuarto puesto.