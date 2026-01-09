Un estelar Abde y también Amrabat ayudan a Marruecos a pasar a semifinales; el Betis no los tendrá en Copa

Marruecos, la anfitriona de la Copa de África, se medía en la tarde de este viernes a una de las selecciones más poderosas del torneo como era la de Camerún de Samuel Eto'o. Y ocurrió lo previsible. En un partido en el que se notó que el arbitraje era bastante casero (con momentos incluso de alucinación de los comentaristas de Movistar+), los del Atlas consiguieron imponerse con relativa facilidad a una Camerún que realmente no pudo generar peligro de cara a la portería de Bono. Con dos goles, uno en cada mitad, certificaron el pase a la siguiente fase (0-2).

El partido llegaba con un clima enrarecido el clave Real Betis, ya que el seleccionador marroquí, Walid Regragui, admitió en rueda de prensa que Sofyan Amrabat no estaba al 100%, que tenía molestias en el tobillo y que el hecho de no haber tenido minutos en las últimas dos comparecencias se debía precisamente a eso. "Sofyan Amrabat sigue con problemas de tobillo; pensábamos que volvería tras su lesión contra el Betis, pero no está al cien por cien. Tiene dolor y estamos haciendo todo lo posible para que esté al cien por cien. Ya veremos si puede jugar o no", comentaba en la previa. Precisamente, el pivote bético partía ante los cameruneses desde el banquillo en un partido tan decisivo, al contrario que Ez Abde, que por segunda jornada consecutiva comenzaba desde el inicio.

Abde, en acción con su selección. / M.G.

Un abde sobresaliente da el pase a Marruecos

No marcó, pero el nivel del extremo del Real Betis fue sobresaliente. Desbordó, ayudó defensivamente, tuvo muchas oportunidades en ataque y a pesar del gran número de partidos, se vio a un futbolista muy eléctrico. De hecho, se coronó con una asistencia en el segundo tanto marroquí. Además, también se pudo ver en el partido desde el minuto 65 a Sofyan Amrabat a pesar de las molestias que tenía. Tuvo algunas acciones defensivas, algunos despejes, pero nada más allá. Lo más positivo es que terminó el partido sin problemas.

Las semifinales del torneo son el próximo 14 de enero, por lo que Marruecos se enfrentará al vencedor del partido entre Argelia y Nigeria de este sábado. Al pasar, ya no sólo se pierden el choque de Copa del Rey ante el Elche, sino que también el duelo ante el Villarreal al haber tercer y cuarto puesto.