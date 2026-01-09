Eder Sarabia, el socio del Betis que 'no sabe' si activar su abono

El Elche de Eder Sarabia será el rival del Betis en los octavos de final de la Copa del Rey el próximo miércoles (21:00). Bien clasificado en la liga, noveno con 22 puntos, seis menos que los verdiblancos, el cuadro ilicitano se ilusiona con la torneo copero, un objetivo que también tiene marcado el cuadro hispalense.

De su época como ayudante en el banquillo verdiblanco junto a Quique Setién, Sarabia sigue siendo abonado del Betis y respondió con humor al mensaje que la entidad heliopolitana mandó a todos los socios para activar sus carnés, ya que el partido es de pago.

Las reglas son para todos y en la entidad sevillana no se hacen distinciones, ni siquiera para el rival de turno, aunque éste siga manteniendo vínculos afectivos, algo que hace del duelo de la próxima semana un choque más especial si cabe.

“Querido @RealBetis, me acaba de llegar este mensaje. No sé si activar mi abono, porque igual no puedo ir al partido", escribió en la red social X el entrenador del Elche para bromear y lanzar un guiño al beticismo. A esta reacción Sarabia recibió multitud de respuestas de todos los tipos, desde los que le desean que alguna vez entrene al Betis a los que le piden que cediera su asiento.