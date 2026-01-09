Pellegrini: "Hay que pasar página y hacer sentir al colista por qué lo es"

Manuel Pellegrini, junto a uno de sus ayudantes durante el último entrenamiento del Betis antes de medirse con el Oviedo.

Manuel Pellegrini no cambia el discurso ahora, tras caer en el Santiago Bernabéu, que cuando despidió el 2025 goleando al Getafe. Hace autocrítica en la derrota y en la victoria, pasa de puntillas por los rumores del mercado "hasta que sean hechos consumados" y pone por delante al bloque antes que a cualquier individualidad. Ante la visita al colista Oviedo habla del peligro que supone esa condición del conjunto asturiano, pero confía en que el Betis sea el Betis intenso que somete a los rivales para "hacer un partido completo" que le permita superar la treintena de puntos al final de la primera vuelta, "que es una media de puntuación que normalmente te lleva a Europa".

El equipo: "Lo veo con la madurez necesaria para superar este momento. Hay partidos mejores y peores en la temporada. Igual tras ganar al Getafe hicimos autocrítica y ahora toca pasar página y pensar en el siguiente. A todos nos dolió perder así contra el Real Madrid, pero ya nos centramos sólo en el partido que viene. Ganando o perdiendo siempre hacemos autocrítica. Los rendimientos individuales generan un buen rendimiento colectivo. El camino lo tenemos muy establecido y el plantel está muy seguro de lo que hace".

Rival: "Que sea el colista de la liga lo hace más peligroso. Tiene que remontar, pero por algo es también el colista. Si creemos que jugando con menos intensidad lo vamos a superar por el hecho de que vaya último no lo vamos a hacer. Hay que hacerle sentir por qué va último y hacer un partido completo para cumplir con el objetivo de superar los 30 puntos en la primera vuelta, una media que normalmente te lleva a Europa, y seguir vigente en todas las competiciones".

Bakambu: "Mientras más jugadores tengamos aptos para ser citados, mejor. No pienso en rumores. Bakambu es parte del plantel, pero no estará citado porque acaba de regresar. Ningún jugador que esté en la plantilla está descartado por los rumores.

Amrabat: "Los servicios médicos están siempre en contacto con los jugadores que están tocados. Él está con la selección y ojalá no sea más que los rumores".

Goleadas encajadas: "Hemos recibido 14 goles en 16 partidos, lo que es un gran rendimiento. Y 10 goles en dos partidos. Es fútbol. Ha habido circunstancias puntuales y tratamos de arreglarlo para que estos baches se superen. Se trabaja con el convencimiento del trabajo. A través de la experiencia y de lo que uno ve, sabe que todos los equipos pasan por momentos malos, por momentos en los que se encajan muchos goles… Es parte del rendimiento y del funcionamiento del fútbol que tratamos de mejorar todos los días".

Chimy Ávila: "Está trabajando muy bien y es parte de un plantel del que estoy satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, haya jugado más o menos. Ya veremos cuando se produzcan hechos concretos. Hasta ahora, rumores y especulaciones".

En el Bernabéu: "En los seis años que llevo aquí logramos, cuatro empates, una derrota por la mínima y una goleada. Se juntaron dos goleadas ante los dos equipos grandes con rendimientos bajos, es verdad, pero me interesa más analizar el resto de partidos. Sólo hemos perdido cuatro en toda la temporada. El camino elegido es el que nos va a llevar a lograr los objetivos planteados".

Isco: "Su lesión es difícil de saber cómo va. Hace trabajo de recuperación con los fisiterapeutas y cuando empiece a pisar y correr según el dolor se irá viendo. Es difícil dar ahora un diagnóstico. Lo más fácil sería decir que no tener a Isco es un problema. Hay una plantilla y entre todos hay que sacar la temporada adelante. Es nuestro capitán, pero de nada sirve lamentarse por no tenerlo, sino que hay que buscar soluciones porque sin él el equipo se ha mantenido dentro de un nivel más que aceptable pese a las lesiones suya y de otros futbolistas".

Sergi Altimira: "Converso con todos los futbolistas, aunque más con los jóvenes como Sergi, que lleva un par de años brillantes. Llegó desde la tercera categoría sin haber debutado en Primera División y ha ido mejorando hasta este momento. Es parte importante del plantel, uno de los que más ha jugado en la plantilla. Cuando se produzcan los hechos, si se producen, hablaremos".

Lo Celso: "Es imposible cerrar la puerta de salida para nadie, pero Lo Celso está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo para el cuerpo técnico".

Copa del Rey: "La Copa tiene mucha importancia. Son cinco partidos para llegar a una final y conseguir un título. Tres los tenemos ya de local. Una vez que pasemos el partido con Oviedo nos centraremos en ese partido con el Elche, en casa siempre es un punto de ventaja pero hay que aprovecharlo con rendimientos dentro del campo".