Regragui reconoce el problema de Amrabat y el Betis se inquieta

El futbolista del Betis Sofyan Amrabat sigue sin estar recuperado de la lesión de tobillo que sufrió el pasado 27 de noviembre en una acción con Isco durante el encuentro de la Europa League ante el Utrecht. Una situación que genera incertidumbre en el club verdiblanco, más aún después de que este jueves haya sido el seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, quien, en la previa del choque de este viernes ante Camerún, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de África, haya reconocido que el pivote continúa tocado.

"Sofyan Amrabat sigue con problemas de tobillo; pensábamos que volvería tras su lesión contra el Betis, pero no está al cien por cien. Tiene dolor y estamos haciendo todo lo posible para que esté al cien por cien. Ya veremos si puede jugar o no", indicó Regragui en su comparecencia ante los medios de comunicación. Unas declaraciones que no traen buenas noticias a Heliópolis sobre el estado del futbolista nacido en Huizen.

Hasta el momento, Amrabat solo ha disputado los dos primeros partidos de la Copa de África con su selección: noventa minutos ante Comoras y 82 frente a Malí. Posteriormente se quedó sin jugar en los encuentros ante Zambia y Tanzania, y es duda para el compromiso de este viernes frente a la potente Camerún.

En lo que va de temporada, Amrabat ha disputado con el Betis un total de ocho partidos de Liga (602 minutos) y tres de Europa League (119 minutos). Ahora, a la espera de comprobar cómo evoluciona de su lesión, queda por ver cuándo y en qué condiciones regresará a Sevilla para reincorporarse a un Betis que necesitará a una de sus piezas clave en el tramo decisivo de la competición.

En un segundo plano queda, por ahora, el futuro de Amrabat de cara a la próxima temporada. El foco está puesto en el presente: recuperarse plenamente y volver a demostrar su nivel, tanto con la selección marroquí como con el conjunto verdiblanco.