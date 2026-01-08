Cambio sorpresa del día y hora del Betis-Elche en Copa del Rey

En la primera hora de la tarde de este miércoles se pudo conocer a través del habitual sorteo que se realiza en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid cuál sería el rival del Real Betis Balompié en los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto entrenado por Manuel Pellegrini se las verá ante el Elche de Eder Sarabia, uno de los equipos revelación de la temporada en lo que va de campeonato en LaLiga. Lo hará después de que los alicantinos vengan de eliminar al Éibar en Ipurúa, mientras que los verdiblancos apearon al Murcia. Tan sólo restaba por conocer el horario oficial y el día del partido, ya que había algunas dudas. Todo apuntaba a que el choque se iba a dar el martes 13 de enero, ya que el combinado bético juega este sábado en Oviedo, y recibirá al Villarreal también el próximo sábado. Aunque los partidos de los perdedores en las semifinales de la Supercopa debajan alguna duda.

Finalmente, unas horas después del sorteo, acaba de saltar la noticia. Es oficial. El choque de octavos de final entre el Betis y el Elche en el Estadio de La Cartuja se disputará el próximo 14 de enero a partir de las 21:00 horas.

Sorteo Campeonato de España / Copa de S.M. El Rey | Octavos de final | Temp 2025/26 I 🔴RFEF

El resto de enfrentamientos en octavos de final

En su totalidad, estos son los ocho partidos que se disputarán entre el martes 13 de enero y el jueves 15 del mismo mes:

Deportivo de La Coruña-Atlético

Racing de Santander-Barcelona

CyD Leonesa-Athletic

Albacete-Real Madrid

Burgos-Valencia

Betis-Elche

Real Sociedad-Osasuna

Alavés-Rayo Vallecano

Las fechas del resto de la competición

